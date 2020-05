CONFINDUSTRIA TRENTO * NOMINE: « MIRCO PELLEGRINI è STATO RICONFERMATO DELEGATO DEL TERRITORIO VALLI GIUDICARIE E VAL RENDENA »

Mirco Pellegrini è stato riconfermato delegato del Territorio Valli Giudicarie e Val Rendena.

L’Assemblea del Territorio Valli Giudicarie e Val Rendena di Confindustria Trento ha eletto i propri rappresentanti per il quadriennio 2020-2024.

I nuovi organi associativi sono stati eletti nel corso di una riunione in videoconferenza presieduta dal Direttore Generale dell’Associazione Roberto Busato.

Delegato di Territorio Valli Giudicarie e Val Rendena: Mirco Pellegrini (Novurania Spa)

Vice Delegato: Paolo Mazzotti (Mazzotti Romualdo Spa)

Vice Delegato: Elena Andreolli (Azienda Consorziale Terme di Comano)

Per Pellegrini e per Mazzotti si tratta di una riconferma, avendo essi ricoperto le stesse cariche per il quadriennio 2016-2019.

Andreolli, consigliere delegato presso l’Azienda Consorziale Terme di Comano, assume per la prima volta l’incarico.

Mirco Pellegrini entra a far parte anche del Consiglio Generale di Confindustria Trento.