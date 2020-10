CONFINDUSTRIA TRENTO * NOMINE: « ALBERTO GASPERI è IL NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE SERVIZI ALLE IMPRESE, ENGINEERING E FINANZA »

Alberto Gasperi è il nuovo Presidente della Sezione Servizi alle Imprese, Engineering e Finanza.

L’Assemblea della Sezione Servizi alle Imprese, Engineering e Finanza di Confindustria Trento ha eletto il presidente e i membri del Comitato di Sezione.

Alberto Gasperi è stato eletto alla presidenza per il quadriennio 2020-2024.

Presidente di Sezione: Alberto Gasperi (Centro Studi Interprofessionale Srl)

Comitato di Sezione: Elena Sacchetti (Assiconsult Srl) in qualità di vicepresidente, Marco Battisti (Cercasì di Battisti Marco & C. Sas), Maria Raffaella Caprioglio (Umana Spa), Alberto Chilovi (Studio Aziendale Sas di Alberto Chilovi & C. STP Sas), Vincenzo Circosta (Homeland Sicurnet Srl), Antonella Erbisti (Win Sport Srl), Luca Domenico Genovese (Tempor Spa), Massimo Lazzeri (AGIS-ANEC Delegazione 3 Venezie Alt), Luca Oss Emer (New Engineering Srl), Giuseppe Putignani (Nitida Immagine Srl), Alessio Romani (Lean Evolution Srl), Sergio Sighel (Laboratorio Trentino Srl), Luca Steinwandter (ENG Group Srl), Giovanni Tamanini (Improshare Srl), Emanuel Wegher (Wegher Srl), Andrea Zambelli (Recapito Certo Srl).

Sergio Sighel e Emanuel Wegher entrano a far parte del Comitato Piccola Industria.

Alberto Gasperi e Elena Sacchetti entrano a far parte del Consiglio Generale.