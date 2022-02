CONFINDUSTRIA TRENTO * COSTI ENERGIA: « IMPATTO RINCARO PREZZI DELLE COMMODITY SULLE AZIENDE TRENTINE, CONFERENZA STAMPA MARTEDÌ 15 /2 ORE 11.00 »

11:47 - 11/02/2022

Confindustria Trento ha avviato nei giorni scorsi una survey tra le aziende associate per tracciare una panoramica dell’impatto del rincaro dei prezzi delle commodity sulle aziende trentine.

I primi risultati dell’indagine saranno presentati alla stampa martedì 15 febbraio alle 11.00 a Palazzo Stella.

In quella occasione presenteremo anche le azioni concrete messe in campo fino ad oggi per assistere le imprese associate.

Interverranno all’appuntamento, per un’analisi delle tendenze in atto, anche i consulenti di Prometeia, partner del nuovo strumento per il monitoraggio e la previsione dell’andamento dei costi dei energia e materie prime messo a disposizione delle aziende associate.