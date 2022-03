CONFINDUSTRIA TRENTO * ASSISTENZA: « ALLEANZA TRA SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA, CRUCIALE PER OFFRIRE AI CITTADINI SERVIZI E PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ »

10.29 - martedì 1 marzo 2022

Secondo lo studio pubblicato a metà gennaio dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che valuta le performance dei sistemi sanitari regionali, la sanità trentina presenta ottime prestazioni attraverso vari indicatori. I migliori si attestano ad esempio nel percorso materno infantile, in alcuni aspetti dell’assistenza alle cronicità e nella garanzia delle cure domiciliari.

“Un risultato reso possibile dalle sinergie tra il settore pubblico e il settore privato: un mix di energie che meritano di essere messe a fattore tanto più in una fase storica contraddistinta da un’emergenza perdurante, per garantire ai cittadini l’accesso a un sistema sanitario di qualità”: così la Sezione “Sanità e Cura della Persona” di Confindustria Trento.

“La sanità privata trentina è una filiera molto articolata ed evoluta – spiega il Direttore Generale di Confindustria Trento Roberto Busato – che non comprende solo le case di cura, ma anche i centri diagnostici, gli studi odontoiatrici, le farmacie, le aziende produttrici di dispositivi biomedicali e le strutture termali. Come Confindustria Trento abbiamo voluto riunire tutte queste realtà per favorire il coordinamento delle strategie di sviluppo e il dialogo con tutti gli stakeholder del territorio. Noi tutti siamo convinti che la sanità pubblica debba essere patrimonio di comunità attraverso la garanzia di cure, servizi e assistenza di qualità.

Allo stesso tempo siamo convinti che la presenza di strutture private sia oggi indispensabile per dare supporto e per integrare in modo flessibile, a seconda della necessità, la sanità pubblica. La collaborazione tra pubblico e privato è una ricchezza, che va sempre più orientata al buon funzionamento della sanità territoriale, all’efficienza e all’eccellenza nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Le strutture sanitarie del privato accreditate erogano servizi nell’ambito della sanità pubblica per contribuire a garantire una risposta veloce e di qualità: il cittadino riceve appuntamento nella prima struttura disponibile, indipendentemente che sia pubblica o privata accreditata. In questo contesto, i budget annuali stabiliti dalla Provincia per le strutture private non sono “contributi” o “finanziamenti”, ma remunerazioni per le prestazioni erogate per conto dell’Azienda Sanitaria. Tale sinergia fino ad oggi ha consentito non solo di ampliare la capacità di risposta alle esigenze dei pazienti, ma anche di risparmiare risorse, in quanto le strutture private utilizzano direttamente propri spazi, proprio personale e proprie attrezzature.

“Non c’è competizione tra sanità privata e sanità pubblica – afferma Giovanni Baiardo, Presidente della Sezione Sanità e Cura della Persona di Confindustria Trento -. Noi e i nostri collaboratori lavoriamo in un’ottica di completamento dell’irrinunciabile servizio garantito dalle strutture provinciali adattando le nostre organizzazioni alle esigenze che di volta in volta ci vengono presentate.

Le risorse destinate al privato non sono risorse sottratte al pubblico e gli standard assistenziali indicati dal Servizio sanitario provinciale vengono garantiti attraverso costanti investimenti in strutture, tecnologie e innovazione, ancora una volta finalizzati alla migliore presa in carico del paziente. In questi anni pesantemente segnati dal COVID, abbiamo dato un costante supporto, anche su attività che inizialmente non erano state previste negli accordi di collaborazione. Ma siamo stati pronti a fare la nostra parte con senso di responsabilità. Per questo crediamo sarebbe opportuno continuare a ragionare sulle modalità più adeguate per rafforzare un modello che si è dimostrato indispensabile anche nelle gravissime difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria”.

E che potrebbe migliorare il posizionamento della sanità trentina in relazione agli indicatori per i quali il nostro sistema appare più affaticato. Come, ad esempio, quello relativo al numero dei posti letto. I budget sono sempre più risicati: investire in sanità pubblica e privata non è un costo ma un vero e proprio investimento e la nostra Sanità Privata è assolutamente pronta ad accettare nuove sfide e nuovi obiettivi.