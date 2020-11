CONFESERCENTI E ASSOARTISTI – TRENTINO * CRISI COVID: ” CEKREZI E LEVER IN VIDEOCONFERENZA CON L’ASSESSORE BISESTI, ‘ SÙBITO UN TAVOLO PER SOSTENERE GLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO ‘“

Incontro tra Assoartisti del Trentino (in videoconferenza il presidente di Assoartisti, Mauro Lever (nella foto) e il direttore di Confesercenti del Trentino, Aldi Cekrezi) e l’assessore alla cultura della provincia di Trento Mirko Bisesti per creare un tavolo di lavoro sulle molte questioni aperte inerenti a tutti gli operatori dello spettacolo.

“Chiarezza sulle normative anzitutto e già da domani lavoreremo sulla ripartenza per non farci trovare impreparati in modo da limitare danni già troppo consistenti – dice il presidente Lever – Serve creare un elenco di operatori abilitati perché è indispensabile che ogni artista, tecnico o altro conosca il suo inquadramento per sé ma specialmente per il committente sia esso pubblico o privato. Stiamo lavorando per l’attuazione di linee guida, protocolli chiari e di facile consultazione in uno spazio ufficiale e dedicato sul sito del dipartimento cultura”.

.

Confesercenti, Assoartisti e Coop Apogeo già nelle scorse settimane si sono occupati di informare i soci sugli aiuti messi a disposizione dallo Stato con le linee guida e tutorial per le richieste. “C’è molto da fare e tanti sono i temi da trattare -prosegue Lever – perché molte sono le problematiche dei tanti settori artistici ma noi lavoriamo concretamente con uno staff di addetti in tutti i settori dello spettacolo, per questo vogliamo essere un riferimento riconosciuto sia provinciale che nazionale”.