CONFESERCENTI DEL TRENTINO – ANVA * NOMINE: « ELETTO NUOVO PRESIDENTE FABIO MORANDUZZO, VICE PRESIDENTI VICARI WALTER DEMATTÈ E THOMAS MOSNA »

15.14 - sabato 26 febbraio 2022

Anva del Trentino ha un nuovo direttivo. Eletto a guidare l’associazione di categoria che rappresenta i commercianti su area pubblica è Fabio Moranduzzo che subentra così a Nicola Campagnolo. Eletti anche, come vice presidenti vicari, Walter Demattè e Thomas Mosna e una decina di consiglieri.

L’assemblea elettiva si è tenuta venerdì pomeriggio nella sede di Confesercenti del Trentino con la partecipazione anche di Roberto Failoni, assessore di riferimento della Provincia Autonoma di Trento; Renato Villotti, presidente di Confesercenti del Trentino; Massimiliano Peterlana, vicepresidente di Confesercenti del Trentino; Aldi Cekrezi, direttore di Confesercenti del Trentino; Fabrizio Pavan, vicedirettore di Confesercenti del Trentino. In collegamento Maurizio Innocenti, presidente Nazionale Anva e Adriano Ciolli, Coordinatore Nazionale ANVA.

“Accolgo con entusiasmo il mio nuovo ruolo di presidente e ringrazio Nicola Campagnolo per quanto fatto in questi anni – dice Fabio Moranduzzo -. Come membro della giunta prima e oggi con questo nuovo incarico continuerò a impegnarmi per sostenere e traghettare nei prossimi anni questa categoria. Il commercio su area pubblica è importante e strategico. I mercati rappresentano una buona fetta dell’economia di un territorio non solo a livello locale ma per indotto turistico. Le nostre città, i nostri paesi, nei giorni di mercato prendono vita grazie a quel commercio di strada che ha fatto la storia dei secoli”.

Moranduzzo sottolinea la necessità di continuare a lavorare a fianco delle istituzioni, degli amministratori locali. “Sempre più i Comuni ascoltano le nostre esigenze, non relegandoci a commercio di serie B, spostandoci al primo cantiere o sospendendo la giornata di mercato come se non fosse importante. Su questa strada dobbiamo continuare a interagire e lavorare. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni di pandemia, la comunità ha bisogno di questo commercio. Per parte nostra continueremo ad alzare la qualità, a mantenere i ‘giusti prezzi’, ad offrire serietà e impegno per garantire prodotti che la gente cerca sempre di più”.

E in un’epoca in cui l’e-commerce corre, i mercati tengono, pur nelle difficoltà di spese, tasse e balzelli. “Vediamo che nonostante si compri su internet, si cerca la socialità della bancarella che torna con una cadenza che crea abitudine, saluto, convivialità – prosegue Moranduzzo – I mercati stanno garantendo e sostenendo il senso della nostra collettività. Quello che chiediamo è che venga valorizzato e sostenuto il nostro ruolo”.

Una richiesta accolta dall’assessore provinciale al commercio e al turismo, Roberto Failoni che ha ipotizzato anche la costituzione di un tavolo presso il Consorzio dei Comuni. “Il mercato ambulante è fortemente cercato nelle nostre città e nelle nostre valli. Quando arriva il turista, una delle prime cose che chiede è quando c’è il mercato settimanale in paese e nei paesi vicini. Dobbiamo avere il coraggio di alzarne la qualità e nei prossimi bandi qualità daremo risposte anche agli ambulanti per stimolare anche questo comparto. Per lavorare in sinergia tra territori, aiutare il dialogo tra le parti e trovare soluzioni condivise ci potrebbe essere la costituzione di un tavolo al Consorzio dei Comuni”.

Cosi Fabrizio Pavan, coordinatore della categoria: “In oltre mezzo secolo di storia sono cambiate tante cose e forse negli ultimi due anni non solo è cambiato il commercio ma siamo cambiati noi. Al presidente e al gruppo di presidenza presentiamo una categoria che con le sue imprese associate rappresenta una parte importate non solo di Confesercenti del Trentino, ma di tutto il settore distributivo della nostra provincia. In questi anni abbiamo lavorato alla salvaguardia delle nostre imprese, negli ultimi mesi abbiamo perso aziende e persone a noi vicine. Non chiediamo soldi, ma certezze per il futuro. Sentiamo piani di sviluppo che si muovono sulla riqualificazione e la sostenibilità. Ebbene riqualificazione e sostenibilità passano anche dal mantenimento del servizio mercato”.