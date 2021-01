CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA * MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI CATECHISTI: « SIETE CHIAMATI A PLASMARE L’ANNUNCIO CON CREATIVITÀ, NON CEDETE ALLO SCORAGGIAMENTO »

Messaggio di Papa Francesco ai catechisti. Questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti all’Incontro promosso dall’Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. In questa occasione, il Papa ha consegnato un Chirografo indirizzato a tutti i catechisti.

*

Di seguito il testo:

Cari catechisti,

vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo scoraggiamento e allo sconforto.

Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre.

Il Papa v’incoraggia e vi sostiene.