CONFCOMMERCIO TRENTINO * ” SICUREZZA VERA “: « IL 6/3 ORE 15.00 A TRENTO IL PRIMO INCONTRO PER GLI ASSOCIATI, CON IMPROTA – RAIMONDI – MAGGIO – SEGNANA – TAUFER »

12.59 - venerdì 3 marzo 2023

“Sicurezza Vera”, al via i corsi del protocollo. Lunedì 6 marzo alle 15.00 nella sede di Confcommercio Trentino il primo incontro per gli associati. Si terrà il prossimo lunedì 6 marzo, alle ore 15.00, presso la sede di Confcommercio Trentino, in via Solteri 78 a Trento, il corso di formazione in collaborazione con la Questura di Trento volto a valorizzare i Pubblici esercizi come presìdi di legalità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Protocollo “Sicurezza Vera”, presentato a Trento, lo scorso 11 aprile 2022, volto a valorizzare l’impegno tra forze dell’ordine, le istituzioni e le imprese di pubblico esercizio per la prevenzione dei reati di genere e la sicurezza del territorio.

Interverranno al convegno:

Stefania Segnana, Assessore provinciale (competente per materia)

Dott. Maurizio Improta, Questore di Trento

Dott. Sandro Raimondi, Procuratore Capo della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Trento

Dott.ssa Annamaria Maggio, primo Dirigente Divisione Anticrimine Polizia di Stato, presso la Questura di Trento

Dott.ssa Maria Paola Taufer, Presidente Commissione Provinciale Pari Opportunità.