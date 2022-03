CONFCOMMERCIO TRENTINO * SICUREZZA: PIFFER, « NUCLEO INVESTIGATIVO DI TRENTO, IL PLAUSO ED IL RINGRAZIAMENTO DEI COMMERCIANTI »

19.38 - mercoledì 30 marzo 2022

Nucleo investigativo di Trento, il plauso ed il ringraziamento dei commercianti trentini. Piffer: «Il risultato di un dialogo positivo e costruttivo tra la rete dei commercianti e le forze dell’ordine».

Il Comune di Trento ha fatto un bilancio, a pochi mesi dalla sua introduzione, dell’attività del nucleo investigativo della polizia locale: un bilancio che suscita il plauso ed il ringraziamento dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino: «L’amministrazione con lungimiranza, anche su nostra sollecitazione – commenta il presidente Massimo Piffer – ha istituito un nucleo investigativo per essere vicini ai commercianti del centro storico di Trento e intervenire in modo rapido ed efficace: un esempio di come la rete tra commercianti e amministrazione possa fare il bene della città».

«I commercianti sono a favore di una comunità vivace – spiega Massimo Piffer – attiva, che favorisce l’incontro e promuove gli scambi: non c’è spazio per escalation legate alla delinquenza o alla microcriminalità, che non rappresentano l’essenza di Trento e della sua storia. Per questo abbiamo plaudito all’introduzione del nucleo investigativo della Polizia locale di Trento e lo facciamo anche ora che il Comune ha tracciato un primo bilancio sull’operato del nucleo. È la dimostrazione di quanto sia importante una rete dei commercianti e il dialogo con amministrazioni e forze dell’ordine per favorire la legalità, l’impresa e la vita cittadina».

«Il nucleo investigativo è uno strumento che avevamo chiesto per sostenere le attività del centro storico cittadino di fronte a grandi e piccoli problemi che gli operatori si trovano a fronteggiare. Oggi vediamo che si tratta di una richiesta fondata e costruttiva che va incontro alle esigenze delle imprese e dell’intera cittadinanza».