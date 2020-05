CONFCOMMERCIO TRENTINO * RIAPERTURA ATTIVITà – FASE 2: « LA CONFERENZA STAMPA IN PIAZZETTA NICCOLò RASMO, VENERDì 15 MAGGIO ALLE 9.30 »

Domani mattina, venerdì 15 maggio, alle 9.30 i presidenti del comparto del commercio di Confcommercio Trentino, Massimo Piffer per l’Associazione dei commercianti al dettaglio, e Mauro Bonvicin per l’Associazione Grossisti e PMI del Trentino, organizzano una conferenza stampa in concomitanza della completa riapertura dei negozi di tutta la provincia.

La conferenza si terrà in piazzetta Niccolò Rasmo (via Suffragio) a Trento.

L’incontro sarà l’occasione per comunicare alcune importanti informazioni sui protocolli di sicurezza redatti per la riapertura delle attività.

Parteciperà anche il presidente di Confcommercio Trentino e della Camera di Commercio di Trento Giovanni Bort.