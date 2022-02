CONFCOMMERCIO TRENTINO * PUBBLICI ESERCIZI – BILANCIO STAGIONE INVERNALE: « FOCUS SU RINCARI MATERIE PRIME E PRODOTTI ENERGETICI, LA CONFERENZA STAMPA IL 3/2 ORE 15.30 »

12:26 - 1/02/2022

Un bilancio della stagione invernale dei pubblici esercizi tra rincari, pandemia e calo dei consumi. Sì terrà giovedì 3 febbraio 2022 alle 15.30 presso l’auditorium della sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento, la conferenza stampa di presentazione degli esiti sondaggio sull’andamento della prima parte della stagione invernale per le imprese del settore dei pubblici esercizi in Trentino.

Alla conferenza stampa parteciperanno la presidente dell’Associazione Pubblici esercizi del Trentino Fabia Roman, il segretario Michael Giacomelli ed il prof. Marcello Condini. Tra gli argomenti, oltre all’andamento della stagione, anche i rincari delle materie prime e dei prodotti energetici.