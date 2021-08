CONFCOMMERCIO TRENTINO * INCONTRO DETTAGLIANTI – SINDACO DI TRENTO: « SÌ AD UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE, FOCUS SU VIVIBILITÀ – SICUREZZA – DECORO URBANO »

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino, guidato dal presidente Massimo Piffer, con i due vice presidenti Camilla Girardi e Giorgio De Grandi e la presenza del componente per il Commercio nel Consiglio della C.C.I.A.A. di Trento Diego Vanzo, ha incontrato ieri sera a Palazzo Geremia il Sindaco del capoluogo Franco Ianeselli ed i vertici della Polizia Locale, per discutere di vivibilità, sicurezza e degrado urbano.

Il Primo Cittadino ha posto come punto di riferimento per qualità di vita e vivibilità le città del Nord Europa per un più stimolante punto di riferimento; Trento parte da una situazione fortunatamente buona, anche se non mancano segnali preoccupanti che l’Amministrazione non intende trascurare.

Il messaggio lanciato da Ianeselli è chiaro: «per arginare fenomeni di microcriminalità è necessaria una stretta e sinergica collaborazione tra Comune, Forze dell’Ordine ed operatori economici».

I commercianti presenti hanno ribadito al Sindaco che non c’è nessuno spirito aggressivo, nè tantomeno l’intenzione di sollevare polemiche sterili e improduttive, ma la serena disponibilità ad affrontare insieme e costruttivamente i problemi e ad individuare percorsi comuni e condivisi.

L’occasione è stata propizia per il Sindaco Ianeselli per presentare ufficialmente ai rappresentanti dei commercianti di Confcommercio il neo Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Luca Sattin ed il neo Vice comandante dott. Alberto Adami, i quali hanno rilanciato il concetto di una fattiva collaborazione interistituzionale.

Il motto è stato: “I commercianti non devono fare i poliziotti ma collaborare fattivamente con le forze dell’ordine”, nel senso che la Polizia di prossimità auspica un atteggiamento più attivo attraverso la dotazione di sistemi di videosorveglianza ed un più diffuso controllo sociale.

Quindi sono tre le proposte chiave concrete emerse:

1) Vicinanza Comune-Commercianti;

2) Modulo di denuncia “spaccate” o piccoli furti con destrezza raccolto direttamente dalla Polizia Locale senza costringere l’operatore economico a sacrificare tempo prezioso;

3) dotazione per gli agenti sul territorio di e-bike per un più veloce e tempestivo intervento.

Il Consiglio Direttivo ha espresso soddisfazione per l’incontro fissato in tempi assai rapidi dal Sindaco e per l’approccio discreto e rispettoso dei ruoli; il Sindaco da parte sua ha apprezzato e ringraziato i commercianti che si sono messi in gioco senza delegittimare l’operato delle istituzioni.

Il Sindaco Ianeselli ha ricordato che in sede di assestamento del bilancio di previsione il Comune di Trento ha inserito dei contributi a fondo perduto per gli operatori economici della città colpiti dalla pandemia da Covd_19; l’amministrazione comunale sta predisponendo il relativo bando e il consiglio direttivo ha espresso piena disponibilità ad essere coinvolto nella stesura.

Al termine ci si è ripromessi di costituire dei momenti periodici di confronto e discussione.

In appendice Piffer ha ricordato che dall’8 al 12 settembre 2021 Trento ospiterà i Campionati Europei di Ciclismo su Strada, con una grande ricaduta mediatica ma anche con alcuni inevitabili disagi legati al traffico ed alla viabilità; chiede ai colleghi cosa ne pensano: emerge l’unanime pensiero che sia un’occasione da non perdere per fare conoscere Trento in tutta Europa e che compito dell’Associazione sarà quello di gestire ed evitare eventuali disagi ai danni delle attività commerciali, promuovendo altresì opportunità di sviluppo e commercio.