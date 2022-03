CONFCOMMERCIO TRENTINO * “FORNI SPENTI?”: « I RINCARI ESORBITANTI DI MATERIE PRIME ED ENERGIA STANNO METTENDO A DURA PROVA LA SOSTENIBILITÀ, CONFERENZA STAMPA IL 18/3 »

11.06 - mercoledì 16 marzo 2022

Panificatori, gli aumenti mettono a rischio i forni. “Forni spenti?” è la campagna di mobilitazione che l’Associazione panificatori del Trentino presenterà in una conferenza stampa che si terrà venerdì 18 marzo alle 11.30 presso l’Auditorium della sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento.

I rincari esorbitanti di materie prime ed energia stanno mettendo a dura prova la sostenibilità economica di molte aziende del settore: per richiedere interventi concreti a tutela del patrimonio culturale ed imprenditoriale territoriale rappresentato dal mondo della panificazione trentina, l’Associazione presenta una campagna di mobilitazione e sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica ed alle istituzioni del Trentino.