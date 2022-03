CONFCOMMERCIO – TRENTINO * FIERA DI S. GIUSEPPE: GIRARDI (FEDERAUTO): « ORGOGLIOSI DI PARTECIPARE A QUESTA EDIZIONE, ESPORREMO LE NOSTRE AUTOVETTURE CON NUOVE TECNOLOGIE»

15.52 - giovedì 17 marzo 2022

Domenica 20 marzo 2022 gli autoconcessionari di Federauto Trentino, categoria dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio di Trento aderente a Confcommercio Trentino, saranno presenti in Piazza Fiera a Trento per la tradizionale fiera di S. Giuseppe mettendo in esposizione le proprie autovetture.

Anche gli autoconcessionari aderenti a Federauto Trentino saranno presenti come da tradizione ed esporranno le proprie autovetture con le nuove tecnologie disponibili che il mercato dell’automobile offre. Camilla Girardi, presidente di Federauto: «Anche se il momento è delicato, vogliamo essere presenti a questa tradizionale e importante manifestazione per il Trentino e per tutta la nostra comunità.

Siamo in fase di allentamento delle misure restrittive e quindi speranzosi di poter vivere un’estate più “leggera”, ci auguriamo che anche il momento difficile che stanno vivendo in Ucraina possa presto trovare una soluzione pacifica. Con la nostra presenza vogliamo contribuire a portare qualche momento di svago per i cittadini e per i turisti della città.»