CONFCOMMERCIO TRENTINO * AUTOSTAZIONE TRENTO – SPACCIO DROGA: « IL PRESIDENTE FUGATTI CON GRAVANTE IN VISITA ALL’AREA, NON ABBASSEREMO LA GUARDIA»

16.34 - sabato 02 aprile 2022

Il presidente Fugatti in visita all’autostazione di Trento. Stamani il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti si è recato in visita all’autostazione di Trento, sito oggetto di attenzione in questi ultimi giorni per i problemi dello spaccio di stupefacenti.

Il presidente si è soffermato poi con l’autore dell’iniziativa dei cartelli No Spaccio No droga, Gianni Gravante, componente la commissione sicurezza di Confcommercio Trentino, complimentandosi con lo stesso per la collaborazione e l’attenzione posta al fenomeno.

Gravante ha ribadito la necessità di non abbassare la guardia ed ha sottolineato come le Forze dell’Ordine stiano facendo un ottimo lavoro per il contrasto al fenomeno malavitoso.