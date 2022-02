CONFARTIGIANATO – CONFINDUSTRIA – FAI/CONFTRASPORTO * AUTOTRASPORTATORI TRENTINI « PREOCCUPÀTI PER QUANTO STA ACCADENDO IN ITALIA, L’INCONTRO CON IL GOVERNO È STATO SENZA SOLUZIONI CONCRETE »

16.09 - giovedì 24 febbraio 2022

Autotrasportatori trentini preoccupati per quanto sta accadendo nel resto d’Italia “L’incontro col Governo senza soluzioni concrete, ma prosegue la trattativa a oltranza”

Gli incontri degli ultimi giorni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, si sono conclusi senza aver ancora prodotto i risultati tangibili che gli autotrasportatori attendevano.

Confartigianato, Confindustria e Fai – Conftrasporto proseguono con il confronto con le istituzioni, tenendo aperto il dialogo con le imprese per individuare le iniziative più efficaci e opportune per raggiungere le soluzioni auspicate dalla categoria.

Le attuali tensioni internazionali non faranno altro che peggiorare l’attuale situazione.

Chi autonomamente ha deciso di attuare azioni di protesta in alcune parti d’Italia, non rappresenta le associazioni più rilevanti dell’autotrasporto, che non si riconoscono minimamente nelle azioni di violenza che hanno avuto luogo in questi giorni.