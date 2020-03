COMUNITÀ VALLAGARINA (TN) * “RESTA A CASA, PASSO IO”: « IL PROGETTO RIVOLTO ALL’UTENZA FRAGILE PER SERVIZIO A DOMICILIO DI FARMACI, SPESA E ASCOLTO / DA LUNEDì AL VIA IL LAVAGGIO STRADE »

La Comunità della Vallagarina, in collaborazione con i Comuni, le Associazioni di volontariato e la provincia, da una settimana ha attivato il servizio “Resta a casa, passo io”. Il progetto è rivolto all’utenza fragile, anziani e malati possono rivolgersi al numero 0464/018301 (dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì a venerdì) per servizio a domicilio di farmaci, spesa e ascolto. Il numero si affianca al servizio messo in campo dalla Provincia Autonoma e che risponde al n. 0461/495244 (dalle 8 alle 20, tutti i giorni).

Il servizio si è rivelato importante, sono circa 15 le chiamate giornaliere. Le richieste vanno dal servizio di spesa a domicilio, alla richiesta di farmaci, ma anche per il sostegno relazionale e le informazioni sia sanitarie che di comportamento.

Inoltre, il Servizio sociale della Comunità della Vallagarina ha attivato per le persone che ne avevano necessità ulteriori servizi socio assistenziali. In particolare i pasti a domicilio e l’intensificazione del telesoccorso e telecontrollo.

L’esecutivo della Comunità con il Presidente Bisoffi e la Vicepresidente Zandonai è costantemente in contatto con i sindaci e gli assessori delegati dei Comuni lagarini al fine di concertare una regia di collaborazione e raccordo per raccogliere le disponibilità delle organizzazioni di volontariato e avere un quadro complessivo in grado di assicurare la massima copertura ai bisogni primari di soggetti vulnerabili; monitorare la condizione dei soggetti più vulnerabili; facilitare l’individuazione di condizioni di particolare necessità garantendo l’invio ai servizi e garantire supporto relazionale e vicinanza alle persone impossibilitate ad uscire, attraverso forme di monitoraggio a distanza. Ovunque è stata riscontrata la disponibilità delle organizzazioni di volontariato per fornire la spesa a domicilio.

Da ricordare che i servizi diurni sono chiusi come pure l’ingresso nelle Rsa, mentre pasti a domicilio e telesoccorso rimangono attivi.

Nel continuo intreccio di informazioni per monitorare la situazione tra la Comunità e la Provincia Autonoma, va infine rammentato che al numero telefonico della Comunità si affianca il numero di telefono 0461 495244, gratuito, presso la Centrale Unica di Emergenza attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 che dà risposta sia alle necessità primarie quali il reperimento di generi alimentari e di farmaci, anche grazie alla collaborazione dei Nuvola, sia alle necessità di tipo emotivo-psicologico, offrendo un supporto socio–relazionale a distanza.

DA LUNEDI’ IL LAVAGGIO STRADE

IN TUTTI COMUNI LAGARINI

In accordo con tutti i sindaci della Vallagarina, la Comunità si appresta a avviare una misura d’intervento straordinaria resasi necessaria vista l’attuale situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione da Covid-19.

Da lunedì parte il servizio straordinario di lavaggio delle strade comunali urbane in ogni Comune (ad eccezione di Rovereto che si avvale di Dolomiti Ambiente) come misura di prevenzione per contenere il contagio del Coronavirus, in totale ottemperanza alle prescrizioni emanate.

Si comincia dal Comune di Avio e poi a scalare in ogni comune della valle.

Due le ditte incaricate: la Avioservice di Avio e Bonora di Arco. La prima si occuperà dei comuni in quota, mentre la seconda interverrà nei Comuni a fondovalle. Il servizio si svolgerà per l’intera giornata (8 ore) .

Nel dettaglio, vale la pena precisare che sulle modalità di esecuzione del servizio è stato recentemente pubblicato un documento dell’Istituto Superiore della Sanità (d.d. 17.03.2020) che fissa alcune linee di indirizzo.

Uno dei presupposti del contrasto alla diffusione del virus, come ovunque sostenuto, è il potenziamento degli interventi di pulizia e igienizzazione degli ambienti e il lavaggio delle strade va in questa direzione.

Non vi sono elementi che certifichino la presenza sulle strade del virus per un certo arco temporale ma, anche considerando un ragionevole dubbio, appare opportuno intervenire in merito con un intervento straordinario.

L’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, rimarca l’opportunità di limitare al massimo l’uso di detergenti-igienizzanti quali l’ipoclorito di sodio anche in concentrazioni molto basse.

Dello stesso avviso l’I.S.P.R.A. del Ministero dell’Ambiente che evidenzia come i rischi connessi a un utilizzo nel lavaggio delle strade anche dell’ipoclorito di sodio con una concentrazione al’1% possa avere conseguenze negative per l’ambiente.

Per questi motivi l’esecutivo della Comunità, in ascolto del servizio Ambiente ha deciso il lavaggio delle strade pavimentate all’interno dei centri urbani con il solo uso di acqua in pressione evitando fenomeni di ruscellamento e areosol (fattibile riducendo l’altezza della barra spruzzatrice).

«In questo momento così delicato è necessario che ognuno di noi si adoperi per arrestare la diffusione del virus – sottolinea il Presidente di Comunità Stefano Bisoffi – e l’invito è quello al senso di responsabilità di ognuno di noi. E quindi rimanere dentro casa e limitare ogni spostamento. La Comunità ha attivato tutte le iniziative necessarie al contenimento della diffusione del virus che per noi costituisce la priorità principale e pertanto anche la Comunità della Vallagarina è parte attiva a fronte delle richieste dei Comuni. In questa direzione vi è anche il recente provvedimento di chiusura dei Crm (centri raccolta materiale) e il continuo monitoraggio della raccolta rifiuti per rispondere alle problematiche particolari. Va ricordato inoltre che non differenziano i rifiuti le persone in quarantena o positive al Coronavirus.”