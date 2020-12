COMUNITÀ GIUDICARIE * ” TRENTINO=EUROPA ” : « CITTADINI E COMUNITÀ DEL TRENTINO ATTIVI ATTRAVERSO PROGETTI EUROPEI, LA POLITICA DI COESIONE È INVESTIMENTO NELL’UNIONE EUROPEA »

Trentino=Europa – Cittadini e Comunità del Trentino attivi attraverso progetti europei.

La Politica di Coesione è la principale forma d’investimento dell’Unione europea e offre vantaggi a tutte le regioni dell’Unione, come anche ai suoi cittadini.

Questo e molto altro nell’appuntamento finale online, previsto per il 21 dicembre 2020, alle ore 17.00, sulla piattaforma Zoom. L’evento è organizzato dal centro d’informazione Europe Direct Trentino del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito dell’iniziativa Trentino= Europa, finanziata dalla Commissione europea – DG Regio.

Realizzati da sette Comunità di Valle del Trentino, sono sette i progetti su diverse tematiche che verranno presentati in anteprima, ognuno attraverso il breve racconto di un videoclip. Tutti i video sono disponibili in anteprima sulla pagina Facebook di Europe Direct Trentino per essere votati in un contest.

Le sette Comunità sono: Comunità di Primiero, Valle dell’Adige – Comune di Trento, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità della Vallagarina, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità delle Giudicarie.

Per le Giudicarie il progetto – denominato “Internships Abroad” – è stato realizzato dall’Istituto di Istruzione “L. Guetti” di Tione e ha permesso a 40 ragazzi di effettuare un periodo di tirocinio lavorativo all’estero, a Londra, a Malta, in Svezia e in Scozia.

Per il Commissario della Comunità, Giorgio Butterini, “la possibilità di trascorrere dei periodi all’estero, alternando studio e lavoro, ha rappresentato un’opportunità di arricchimento culturale, professionale e umano per gli studenti coinvolti nel progetto, ma anche per il territorio da cui provengono: il progresso, l’innovazione e la modernità possono infatti essere veicolati all’interno della rete europea soprattutto tramite l’importazione e l’esportazione di esperienze virtuose, di cui i nostri giovani sono possono diventare efficaci ambasciatori, anche nella prospettiva di offrire un concreto contributo di crescita al Trentino”.

I video saranno sono stati caricati sul profilo Facebook di Europe Direct Trentino e possono essere votati con un semplice like venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre: https://www.facebook.com/EuropeDirectTrentino.

Il vincitore del contest, Comunità che prende più voti, sarà annunciato lunedì 21 dicembre durante l’evento finale.

Vi invitiamo pertanto tutti a votare per il progetto presentato dall’Istituto “L. Guetti” di Tione.