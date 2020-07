COMUNI ARCO E RIVA DEL GARDA (TN) * SPETTACOLI: « ANCHE QUEST’ANNO TORNA A SOFFIARE L’ÒRA DEI BURATTINI, IL VENTO DI UN’ARTE ANTICA E AMMALIANTE PER GRANDI E PICCINI » (PROGRAMMA)

Anche quest’anno, pur con tutte le difficoltà, torna a soffiare l’Òra dei burattini, il vento di un’arte antica e ammaliante che ogni anno fa la gioia di grandi e piccini.

Lo spettacolo di apertura è «Cabaret Bipolär» della compagnia torinese Circo Bipolär, venerdì 24 luglio al campo da gioco del Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco. Uno spettacolo di circo e teatro di strada energetico e dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, il tutto mixato con una vena poetica e a tratti umoristica. Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere stupiranno il pubblico e lo lasceranno senza fiato. Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, per entrare in un mondo dove terra e aria si fondono creando un atmosfera di divertimento e suspense.

La rassegna

La Ventitreesima edizione del festival, il cui nome è un gioco di parole che allude all’Òra, il vento stagionale del Garda, si svolge dal 24 luglio al 12 agosto: undici spettacoli (uno replicato) per una rassegna che conferma i contenuti che ne hanno fatto negli anni un costante successo di gradimento, con presenze medie a spettacolo superiori a cento persone tra bambini e adulti, e punte di oltre 300. Un’immersione nel mondo affascinante e senza tempo di burattini e marionette, dal teatro di strada a quello di figura, il tutto con alcune delle compagnie più importanti d’Italia e con burattinai che hanno fatto la storia e altri, giovani, che la stanno iniziando.

Gli spettacoli e il laboratorio sono tutti a entrata gratuita, con prenotazione consigliata: per Arco telefonando al numero 0464 583619, o con il sistema Eventbrite (www.eventbrite.it/d/italy–arco/comune-di-arco/?page=1) oppure tramite Facebook (www.facebook.com/comune.arco.tn.it/); per Riva del Garda telefonando al numero 0464 573916 o scrivendo all’indirizzo email cultura@comune.rivadelgarda.tn.it). Si assiste con la mascherina indossata. Informazioni: associazione teatrale Iride, 329 2119161, www.teatroiride.it.

Gli spettacoli di Riva del Garda si svolgono tutti nel cortile della Rocca, quelli di Arco al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco e nel cortile delle scuole elementari di Bolognano e di Romarzollo. In alcuni casi lo spettacolo sarà preceduto, a partire dalle ore 17, da «Favole e burattini al parco», brevi narrazioni, giochi e piccole sorprese riguardo alla realizzazione di alcuni personaggi pensati per i bambini più piccoli.

Il programma

24 luglio

Arco, campo da gioco del Centro giovani intercomunale Cantiere 26, ore 21

Cabaret Bipolär

Circo Bipolär (TO)

25 luglio

Riva del Garda, cortile della Rocca, ore 18.30

Storie in Valigia

compagnia Teatro Arjuna (TN)

28 luglio

Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano, ore 18.30

C’eran due volte!

compagnia teatrale Iride (TN)

29 luglio

Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano, ore 18.30

Le marionette della Giullara

compagnia Teatro a Dondolo (TN)

30 luglio

Riva del Garda, cortile della Rocca, ore 18.30

C’eran due volte!

compagnia teatrale Iride (TN)

4 agosto

Arco, cortile della scuola elementare di Romarzollo, ore 21

La fata Morgana

compagnia Gottardi (TN)

5 agosto

Arco, cortile della scuola elementare di Romarzollo, ore 21

La molto horibile istoria del uomo senza testa

compagnia Teatro dell’Elica (MI)

6 agosto

Riva del Garda, cortile della Rocca, ore 21

Il meraviglioso armadio della zia

compagnia Teatro del Corvo (MI

10 agosto

Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano, ore 21

Fiabe e leggende delle Dolomiti

compagnia Gottardi (TN)

11 agosto

Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano, ore 21

Il coraggio di Bianchina

compagnia Teatro Arjuna (TN)

12 agosto

Riva del Garda, cortile della Rocca, ore 21

Cucina in punta di piedi

compgnia Gonzalez (FO)

Favole e burattini al parco, ore 17

25 luglio: Riva del Garda, cortile della Rocca

28 luglio: Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano

29 luglio: Arco, cortile della scuola elementare di Bolognano

30 luglio: Riva del Garda, cortile della Rocca

In caso di maltempo

24 luglio: Arco, Centro giovani intercomunale Cantiere 26 (sala interna)

25 luglio: viene annullato

28 luglio: Arco, scuola elementare di Bolognano (tettoia nel cortile)

29 luglio: Arco, scuola elementare di Bolognano (tettoia nel cortile)

30 luglio: viene annullato

4 agosto: Arco, scuola elementare di Romarzollo (copertura all’esterno della scuola)

5 agosto: Arco, scuola elementare di Romarzollo (copertura all’esterno della scuola)

6 agosto: Riva del Garda, auditorium del Conservatorio

10 agosto: Arco, scuola elementare di Bolognano (tettoia nel cortile)

11 agosto: Arco, scuola elementare di Bolognano (tettoia nel cortile)

12 agosto: Riva del Garda, auditorium del Conservatorio

Informazioni

Comune di Arco, 0464 583619

Comune di Riva del Garda, 0464 573916, cultura@comune.rivadelgarda.tn.it

associazione teatrale Iride, 329 2119161, www.teatroiride.it

La rassegna, organizzata dalle Amministrazioni comunali di Arco e di Riva del Garda, è curata dall’associazione teatrale Iride e ha il patrocinio di Unima, l’Unione internazionale della marionetta, e fa parte del circuito internazionale «Burattini senza confini» (www.burattinisenzaconfini.org)