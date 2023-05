COMUNE TRENTO * TAPPA GIRO D’ITALIA: “ SERVIZIO NAVETTE PER I TIFOSI, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI AL TRAFFICO “

12.24 - lunedì 22 maggio 2023

Quest’anno il Giro d’Italia non passa dalla città di Trento ma sale alle Viote da Aldeno e Garniga. L’Apt di Trento – con la collaborazione di Consorzio trentino autonoleggiatori e di Trentino Trasporti – ha introdotto una serie di navette per sostenere una mobilità sostenibile in occasione della tappa di domani del Giro d’Italia che arriverà alle Viote.

Eccole nel dettaglio:

A) Navetta parcheggi: dalle 11 alle 19 un pulmino da 30 posti farà continuativamente la spola lungo la tratta Vaneze – Norge – Vason;

B) Navetta Trento-Vason: un 50 posti (o in alternativa due da 22 posti) farà continuativamente la spola dalle 11 alle 19 lungo la tratta Trento, Piazza Dante (fronte stazione FS) – Vason;

C) corse di linea di Trentino Trasporti verso Vason e ritorno con il rinforzo delle corse bis.

In città solo divieti di sosta nella zona di piazza Dante:

Per l’allestimento del villaggio di tappa sono previste delle limitazioni in centro città oggi e domani. In particolare sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Torre Vanga lungo l’area di sosta dei bus a partire dalle ore 14 di oggi fino alle 23 di domani e, con gli stessi orari e date, in piazza Dante su ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Torre Vanga e via Gazzoletti. Divieto di sosta e fermata, dalle 14 di oggi alle 23 di domani, anche sul Monte Bondone nell’area parcheggio della Capanna Viote.

Inoltre per consentire il corretto svolgimento della tappa e gli allestimenti necessari non sarà possibile raggiungere a bordo di veicoli a motore l’area di arrivo ed il tracciato di gara. Nello specifico sarà interdetta la circolazione veicolare – ad eccezione di residenti, clienti di alberghi, operatori che prestano servizio presso le attività ricettive – nelle seguenti località e negli orari indicati:

dalle ore 20 di oggi fino alle 18 di domani:

a) SP85 (strada che da Trento porta a Vason): divieto di transito eccetto autorizzati dal km 16.800 a Vason (parcheggio strada di Selva); b) SP 85 (strada che da Lagolo porta a Viote): divieto di transito eccetto autorizzati dal km 23.200 circa; c) SP25 intersezione SP20 (bivio Lago di Cei – Cimone) divieto di transito eccetto autorizzati; d) nella giornata di domani a partire dalle ore 13 il divieto di transito partirà dall’abitato di Aldeno.

La zona di arrivo e delle Viote sarà sempre raggiungibile a piedi (dai divieti di Vason e Viote la distanza è di circa un chilometro e mezzo) ed in bicicletta. I divieti non interessano il transito di pedoni e biciclette fino al passaggio delle moto-staffette della Polizia stradale. Da Vason a Viote non sarà consentita la sosta ai veicoli a motore nemmeno nei parcheggi presenti. Oltre al divieto di fermata su tutto il tracciato di gara dalle 7 di domani non saranno disponibili i seguenti parcheggi: Vason, Rocce Rosse, Viote (sia quello nei pressi della Capanna Viote che quello nei pressi del Rifugio Viote).