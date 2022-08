COMUNE TRENTO * STADIO BRIAMASCO: « UN MURALE SUL TEMA “SPORT E PACE”, 2 MILA EURO ALL’ARTISTA CHE REALIZZERÀ L’OPERA CON VERNICI CHE ASSORBONO CO2 »

14.14 - sabato 13 agosto 2022

Un murale sul tema “Sport e pace” allo stadio Briamasco, via al contest. Domande entro il 30 agosto, 2 mila euro all’artista che realizzerà l’opera

con vernici che assorbono Co2. L’iniziativa è del Tavolo Street Art del Comune.

Sei un artista o fai parte di un collettivo di street art? Ti piacerebbe vedere la tua opera realizzata sul muro dello stadio Briamasco? Il Tavolo Street Art del Comune di Trento propone un contest per la realizzazione di un murale a tema “sport e pace” presso lo stadio Briamasco. L’opera dovrà essere realizzata con vernici innovative, in grado di assorbire Co2, che dunque hanno un impatto ambientale positivo. Sarà riconosciuto un benefit di 2.000 euro all’artista o al gruppo di artisti la cui opera sarà selezionata per la realizzazione.

Possono partecipare al contest gli artisti locali maggiorenni, residenti o domiciliati nella Regione Trentino Alto Adige. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla cooperativa Arianna all’indirizzo di posta elettronica edustrada@arianna.coop entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Agosto 2022.

Tutti i dettagli del bando sono disponibili al link