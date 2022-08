COMUNE TRENTO * PRG – PRECISAZIONI: « LA GIUNTA NON HA APPROVATO LA VARIANTE, MA L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE URBANISTICA »

12.28 - giovedì 25 agosto 2022

Variante tecnica al Prg, precisazioni. In relazione alle notizie pubblicate oggi dalla stampa sull’iter della variante tecnica al Prg è opportuno fare alcune precisazioni.

La Giunta non ha approvato la variante al Prg, ma l’avvio del procedimento nei modi e nei termini indicati dalla legge urbanistica, la quale prevede la preliminare pubblicazione degli obiettivi della variante.

Per lo più di carattere tecnico, gli obiettivi non sono stati individuati dalla Giunta, ma sono stati approvati dal Consiglio comunale nel 2018. Non essendo stati recepiti integralmente dalla variante al piano regolatore generale 2019, la Giunta ha deciso di recuperarli per rimediare ad alcune difformità cartografiche e al non completo allineamento con il sistema pianificatorio provinciale che compromette la possibilità di impostare future varianti sostanziali.

L’argomento è stato naturalmente inserito all’ordine del giorno della commissione urbanistica, convocata per l’8 settembre, nella prima seduta utile dopo la pausa estiva. Alla commissione è stata messa a disposizione tutta la documentazione inerente la variante.

Si ricorda inoltre che tra gli obiettivi urbanistici approvati dal Consiglio comunale nel 2018 c’è anche “lo stop al consumo di suolo, coerentemente con gli indirizzi della legge urbanistica provinciale, che prende atto della natura del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile e afferma la necessità di favorire il riutilizzo, la rigenerazione ed eventualmente la densificazione dell’esistente”. A ciò si aggiunge “la conseguente salvaguardia e la valorizzazione del territorio agricolo e rurale, la razionale distribuzione delle attività al fine di una mobilità efficiente, il freno alla dispersione delle urbanizzazioni”.

Non rientra dunque nell’oggetto della variante – e non lo potrebbe essere in nessun modo, visto il suo carattere tecnico – la trasformazione di aree agricole in edificabili, peraltro espressamente vietata dalla legge urbanistica provinciale.