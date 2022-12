COMUNE TRENTO * PARCHEGGI, INVARIATE LE TARIFFE PER SOSTA IN STRADA / ADEGUÀTI A INFLAZIONE ISTAT ABBONAMENTI IN STRUTTURA- PERMESSI “CORONE” COLORATE – POSTEGGI VIOTE »

16.15 - mercoledì 21 dicembre 2022

Parcheggi, invariate le tariffe per la sosta in strada. Gli abbonamenti in struttura, i permessi delle “corone” colorate e i posteggi alle Viote vengono invece adeguati al tasso di inflazione Istat. La Giunta ha approvato lunedì scorso alcuni adeguamenti delle tariffe per parcheggiare sul territorio comunale in base al tasso di inflazione ufficiale Istat che è stato fissato al 5,4 %.

Sono tre le macro-aree in cui il tariffario per i parcheggi è suddiviso: sosta su strada, parcheggio in struttura e permessi ZTL. Vediamo nel dettaglio se e come sono aumentate le varie tariffe.

A) Sosta su strada: per quanto riguarda tutti i parcheggi nel fondo valle cittadino la Giunta ha deciso di mantenere invariate le tariffe, vista la particolare congiuntura economica del momento, valutando l’opportunità di non incidere con un’ulteriore spesa a carico dei cittadini. Solo i parcheggi nella piana delle Viote sono stati aumentati, seguendo il tasso Istat appunto del 5,4 %.

Sempre con il solo aumento del tasso di inflazione (5,4%) sono stati incrementati anche gli abbonamenti (annuali, semestrali ecc.) riservati a determinate categorie (aziende, ospedali, forze dell’ordine ecc.). Infine i cosiddetti “Bollini” e cioè i permessi per chi può parcheggiare nelle “corone” colorate attorno al centro storico: queste sono aumentati del 7,7 % perché – sempre partendo dal tasso Istat – si è arrotondato l’aumento da 130 a 140 euro netti più spese d’istruttoria.

B) Invariate invece le tariffe nelle tre strutture di parcheggio comunali: il parcheggio Duomo, il Monte Baldo e Palazzo Onda. C) i permessi per l’ingresso (e conseguente possibilità di parcheggiare) in ZTL sono aumentati come quelli dei “bollini” per le corone e cioè da 130 a 140 euro più spese d’istruttoria.