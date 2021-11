COMUNE TRENTO * INDAGINE LEGAMBIENTE: « ECOSISTEMA URBANO, È TRENTO LA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE D’ITALIA (OGGI SUL SOLE 24 ORE ) »

Ecosistema urbano, Trento la città più sostenibile d’Italia. Il capoluogo è ancora al primo posto grazie alle performance in materia di raccolta differenziata, piste ciclabili, verde urbano, solare pubblico. In miglioramento la qualità dell’aria. Effetto Covid: meno passeggeri sui bus.

Ecosistema urbano, l’indagine di Legambiente pubblicata oggi sul Sole 24 ore, consegna nuovamente a Trento il titolo di città più sostenibile d’Italia. Trento si conferma prima, come lo scorso anno e due anni fa, con 84,71 punti su 100 (79,98% nella passata edizione e 81,2% due anni or sono). E lo fa – scrive Legambiente – “migliorando ancora le già buone performance complessive, uno dei pochi capoluoghi a riuscirci in questa edizione del rapporto, nei settori chiave del nostro studio”.

Migliorano ancora i valori medi complessivi sia per quel che concerne il biossido di azoto (No2) che per le Pm10, mentre aumentano leggermente i giorni di superamento dei limiti per l’ozono: erano 40 giorni di superamento lo scorso anno, 44 quest’anno. Cresce la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato: Trento supera l’83% (83,1%) in questa edizione, era poco sopra l’81% nel 2018, all’82,6% nel 2019.

Calano ancora i rifiuti prodotti dai trentini, ma la produzione scende quasi ovunque, altro segnale del periodo particolare che è stato il 2020: Trento passa dai 462 chili per abitante/anno dell’anno passato, agli attuali 438. Scendono, confermando una delle tendenze più evidenti in questa edizione di Ecosistema urbano caratterizzata dagli effetti della pandemia, i passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico locale: dopo i 185 viaggi per abitante annui del 2018 e i 190 del 2019, Trento arriva nel 2020 ai 101 viaggi per abitante all’anno. Contestualmente, torna a crescere prepotentemente, dopo il calo evidenziato nella passata edizione, lo spazio destinato alle infrastrutture dedicate alla ciclabilità che passa dai 6,46 metri equivalenti ogni 100 abitanti della passata edizione agli 8,67.

Tra gli indicatori in cui Trento eccelle, c’è anche il verde urbano (secondo posto con 399,5 metri quadrati per abitante), il solare pubblico (14,29 kw su edifici pubblici ogni mille abitanti), la dispersione idrica contenuta (15 per cento, quinto posto).

Conclude Legambiente: “Anche in questa edizione poi registriamo un costante miglioramento del capoluogo trentino nell’indice dedicato al consumo di suolo che si ferma a 8,50/10 (lo scorso anno era a 8,20/10, due anni fa 7,40/10, tre anni fa a 6,25) segno che a Trento è stato davvero impostato un percorso teso alla sostenibilità”.