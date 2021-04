COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * SENTIERO PONALE: « RIAPERTURA OGGI ALLE 16.00, PRESENTI IL SINDACI SANTI E GIRARDI »

Mondo Ponale nella persona del presidente Marco Benedetti ha comunicato di avere anticipato l’apertura della Ponale a oggi alle ore 16.00, con una cerimonia che si terrà all’imbocco in via Giacomo Cis alla presenza del sindaco di Riva del Garda Cristina Santi e di quello di Ledro Renato Girardi.

Informa Mondo Ponale, l’associazione che ha in gestione il sentiero, che la Ponale riapre nella serata di venerdì 16 aprile, dopo i lavori di consolidamento e demolizione di alcune pareti rocciose per la mitigazione del rischio di caduta massi.

A questo proposito, segnala il Comune di Riva del Garda che a Pregasina sono in corso i lavori di allargamento della strada comunale, nel tratto dal parcheggio a monte della galleria fino a poco prima dell’abitato. Durante i lavori la strada è chiusa e per raggiungere Pregasina a piedi o in bicicletta si può utilizzare la vecchia strada, poco a monte (l’imbocco è nei pressi del belvedere al termine del sentiero).

Sulla strada principale si può passare nelle giornate non lavorative, festive e durante la notte (dalle 18 alle 8); nei giorni lavorativi, al mattino fino alle ore 8 e la sera dopo le ore 18, e per un’ora da mezzogiorno all’una.

Considerato che con la riapertura del sentiero del Ponale è prevedibile un maggiore transito di ciclisti sulla strada di Pregasina, si raccomanda a tutti la massima attenzione (sia ai ciclisti, sia ai conducenti delle auto e di altri veicoli), viste anche le condizioni del fondo stradale, ancora da ultimare.