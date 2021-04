COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * SEDUTA CONGIUNTA / RIVA – LEDRO: SINDACO SANTI, « A TIARNO DI SOTTO CON IL COLLEGA GIRARDI DIALOGO SUI TEMI CHE INTERESSANO I TERRITORI CONFINANTI »

Le amministrazioni comunali di Riva del Garda e Ledro si sono incontrate nel pomeriggio di giovedì 15 aprile nella sala consiliare di Tiarno di Sotto.

Un incontro istituzionale formale, il primo tra i due Comuni, voluto per promuovere un dialogo costruttivo su alcuni temi comuni che interessano i due territori confinanti, presenti i due sindaci, Cristina Santi per Riva del Garda e Renato Girardi per Ledro, con le rispettive Giunte.

Tre i temi all’ordine del giorno: il sentiero per mountain bike circuito Valle di Ledro-Dromaè-Campi dl Riva; la strada forestale per raggiungere malga Giumela di Sopra da Campi di Riva; e i lavori per garantire un adeguato sviluppo alla ex strada del Ponale.

L’incontro si è tenuto all’insegna di un clima cordiale e collaborativo e ha portato a una sostanzialmente convergenza sui primi due punti, con una sottolineatura comune alla necessità di un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente. Sul terzo punto, la ex strada del Ponale, si sono avviate delle riflessioni che saranno sottoposte al tavolo provinciale per salvaguardare il patrimonio paesaggistico del territorio.