COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * SCOMPARSA GERMANO ALBERTI: SANTI, « UOMO STIMATO E APPASSIONATO, HA DEDICATO ALLA NOSTRA BELLISSIMA CITTà LA SUA ARTE »

É mancato ieri Germano Alberti, pittore, filosofo e scultore, una figura di rilievo della storia della nostra comunità. Qui il ricordo e il cordoglio del sindaco Cristina Santi.

«Un uomo stimato e appassionato che ha dedicato alla nostra bellissima città la sua arte e la sua vita -dice il sindaco- una presenza riservata e tenace che per tantissimi concittadini è stata un esempio. Il suo atelier di via Fiume, nel cuore del centro storico, era un luogo speciale, non solo perché laboratorio artistico, visitato da tanti appassionati e da turisti, ma anche quale ritrovo di numerosi rivani, quelle persone davvero legate alla loro Riva, quelle che ne fanno l’identità e la bellezza.

Germano Alberti, noto per tante opere dedicate alla nostra città e al suo lago, è anche l’autore del celebre Cristo Silente, la grande scultura che si trova nelle acqua del Garda a porto San Nicolò. Oltre all’arte, la sua vita è stata dedicata alla famiglia e alla collettività, con l’impegno nel volontariato e in Consiglio comunale. Con lui se ne va un frammento prezioso della nostra comunità. Nell’esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa di un rivano illustre, sono vicino alla sua famiglia in questo momento di dolore».