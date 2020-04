COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “ MEDIA LIBRARY ON LINE “: « NEL MESE DI APRILE LA BIBLIOTECA HA ATTIVATO UNA SESSANTINA DI UTENTI ALL’USO DELLA PIATTAFORMA »

Anche la biblioteca civica di Riva del Garda si è adeguata all’emergenza sanitaria chiudendo i suoi spazi al pubblico, ma il lavoro dello staff non si è mai fermato, ed è stata potenziata l’offerta online di servizi, che ha ottenuto un riscontro molto positivo.

Lo strumento principale per sopperire al fermo del dervizio di prestito è sicuramente Media Library On Line (Mlol, https://www.medialibrary.it/home/cover.aspx ), che offre risorse digitali disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette. Solo nel mese di aprile la biblioteca ha attivato una sessantina di utenti all’uso della piattaforma.

La pagina fb della biblioteca si è rivelata un valido strumento di comunicazione con gli utenti, registrando significativi incrementi nelle visualizzazioni dei contenuti e un costante aumento di follower. Questo risultato è stato raggiunto grazie alle varie iniziative che sono state ideate per continuare a sentirsi vicini nonostante il distanziamento sociale: letture per bambini in italiano, inglese e tedesco; #indovinaCi, un gioco a premi; «Libri a sorpresa», la nuova rubrica che rivela le curiosità rinvenute durante il lavoro di ripristino del Fondo antico della biblioteca.

Da questa settimana torna inoltre un appuntamento molto amato con l’inglese: English for Everyone è online grazie a Jenifer Grube, che ha gestito il gruppo fin dalla nascita dell’iniziativa. In biblioteca si raccolgono inoltre adesioni per riprendere online gli incontri dei due gruppi di lettura che da mesi si incontravano a cadenza mensile: Gdl Gruppo di Lettura e English Book Club.