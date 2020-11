COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * EMERGENZA COVID: « IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL BUONO SPESA PER LE FAMIGLIE, PER RILANCIARE I CONSUMI NEI NEGOZI »

Anche a Riva del Garda c’è il buono spesa. Nella seduta del 26 novembre il Consiglio comunale di Riva del Garda all’unanimità ha approvato il buono spesa per le famiglie, voluto per rilanciare i consumi nei negozi.

Il buono spesa, idea mutuata dal Comune di Arco, è un contributo una tantum di 20 euro per l’anno 2020 destinato alle famiglie del Comune di Riva del Garda, da utilizzare (entro il 31 dicembre) per l’acquisto di beni o servizi negli esercizi di vendita al dettaglio dell’Alto Garda. Lo scopo dell’iniziativa è rilanciare i consumi delle famiglie, favorendo e incrementando il fatturato degli esercizi di vendita al dettaglio, particolarmente colpite dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia di covid-19 e dalle relative restrizioni. Per questa iniziativa il Comune di Riva del Garda ha stanziato 356 mila euro.

Ogni famiglia residente nel Comune di Riva del Garda riceverà, mediante consegna a domicilio a cura dei vigili del fuoco, un buono spesa nominativo per ognuno dei componenti, come risultante dalla situazione anagrafica. Le consegne saranno effettuate a breve, entro i primi giorni di dicembre. Il buono può anche essere ceduto ad altri, una sola volta e solo a residenti nel Comune di Riva del Garda (in questo caso chi lo utilizza deve allegare una copia del documento di riconoscimento dell’intestatario), oppure al Centro assistenza della Caritas cittadina (che lo utilizzerà per acquistare beni o servizi nell’ambito della propria attività di sostegno alle persone in difficoltà).

Da segnalare che il singolo buono non è frazionabile in più acquisti in esercizi di vendita diversi, e che non dà diritto ad alcuna restituzione in denaro da parte dell’esercizio di vendita.