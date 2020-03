COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * EMERGENZA COVID-19: « CHIUSI GLI ACCESSI ALLE CICLOPEDONALI DA OGGI 21 MARZO FINO AL 3 APRILE »

In ottemperanza dell’ordinanza provinciale del 20 marzo, che stabilisce nuove restrizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Riva del Garda ha provveduto nella mattina di sabato 21 marzo a transennare gli accessi alle ciclopedonali.

L’ordinanza, infatti, ha stabilito -con lo scopo di evitare spostamenti incontrollati di persona e di impedire occasioni di possibili assembramenti- la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale (della quale si sono occupati gli incaricati della Provincia) nonché il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale (la cui chiusura è stata a cura del cantiere comunale). La chiusura delle ciclopedonali comunali prevede l’eccezione degli spostamenti necessari per esigenze lavorative.

L’ordinanza stabilisce anche la chiusura al pubblico dei parchi e dei giardini pubblici, di ogni area a verde pubblica e di ogni area pubblica provvista di parco giochi, e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi (che il Comune di Riva del Garda aveva già stabilito con una ordinanza del sindaco già dal 19 marzo).

Altre disposizioni sono che le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta; e la chiusura nel giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari (quelle elencate nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020).

L’ordinanza richiama all’osservanza delle disposizioni contenute nel punto 1 della propria ordinanza n. 167326/1 del 12 marzo 2020 (recante “Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”), in particolare dove si stabilisce che la mobilità delle persone è ammessa solamente in prossimità della propria abitazione e per un tempo limitato e adeguato alle proprie necessità, con l’avvertenza di evitare i contatti per non creare assembramenti.

L’ordinanza in oggetto produce effetto fino al 3 aprile 2020.