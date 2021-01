COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA: « LA SENATRICE LILIANA SEGRE HA FATTO SAPERE DI APPREZZARE MOLTO L’INIZIATIVA, TRAMITE IL SUO SEGRETARIO »

Il primo passo è stato informarla della volontà di conferirgliela. E Liliana Segre, per il tramite del suo segretario, ha fatto sapere di esserne felice.

In questi giorni la senatrice a vita è stata contattata, per il tramite del suo segretario, dall’amministrazione comunale, per informarla dell’iniziativa della proiezione, in galleria San Giuseppe da mercoledì 27 (Giorno della Memoria), di una sua intervista realizzata da Senato Tv.

Il contatto è stato anche l’occasione per comunicarle che il Comune di Riva del Garda ha intenzione di conferirle la cittadinanza onoraria, accogliendo la richiesta dei bambini delle terze della scuola «Nino Pernici», che lo scorso dicembre hanno consegnato all’amministrazione una cinquantina di lettere con cui hanno inoltrato ufficialmente la richiesta. L’iter amministrativo non è né semplice né rapido, ma ora sarà avviato. La formalità della richiesta alla diretta interessata era, naturalmente, dovuta, soprattutto considerando che lo scorso 9 ottobre Liliana Segre ha annunciato di ritirarsi a vita privata.

Nel frattempo, prosegue fino a domenica la proiezione della sua intervista, in grande formato sulla parete dell’ex chiesa dei Disciplini, dove il filmato, una lunga e intensa intervista realizzata nel 2019 -a un anno dalla sua nomina, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a senatrice a vita- non passa certo inosservato. La stessa Liliana Segre ha spedito, nella serata di martedì 26 gennaio, una email al vicesindaco Silvia Betta, apprezzando molto l’iniziativa.

Foto: la proiezione dell’intervista a Liliana Segre in galleria San Giuseppe