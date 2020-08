COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “ CINEMA IN ROCCA “: « GIOVEDì 13 AGOSTO SI PROIETTERà IL DOCUMENTARIO DI GRANT BALDWIN “ THIS MOUNTAIN LIFE “ »

Giovedì 13 agosto per la rassegna «Cinema in Rocca» si proietta il documentario di Grant Baldwin «This Mountain Life», nel cortile della Rocca con inizio alle ore 21.30. Il documentario è in inglese, sottotitolato; la durata è di 78 minuti. Ingresso libero su prenotazione (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-in-rocca-2020-this-mountain-life-115431927001). La sede alternativa per il caso di maltempo è l’auditorium del Conservatorio di Riva del Garda.

Affascinanti e minacciose allo stesso tempo, le Coast Mountains del British Columbia ispirano da secoli artisti ed esploratori. La maggior parte di noi raramente si avventura in ambienti così selvaggi, come fanno invece Martina Halik e la madre Tania, tentando una traversata di 2300 chilometri dal Canada verso l’Alaska. Alla loro avventura si intrecciano ritratti di altri che hanno scelto questo stile di vita: un gruppo di suore che abitano in un monastero di montagna, un fotografo sopravvissuto a una valanga, un alpinista appassionato, un artista della neve, una coppia che ha vissuto isolata in montagna per circa 50 anni. This Mountain Life è un ritratto affascinante e profondo della passione dell’uomo per la montagna, sullo sfondo mozzafiato delle cime del British Columbia.

Grant Baldwin

Grant Baldwin è un regista, fotografo, montatore e compositore basato a Vancouver. I suoi lavori sono messi in onda su Knowledge, CBC, National Film Board, ESPN e BBC. Tra i film premiati, il suo primo documentario «The Clean Bin Project» e «Just Eat it: a Food Waste Story», vincitore di tre Leo Awards, numerosi premi in altri festival e che ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei documentari più visti su iTunes negli Stati Uniti.

Cinema in Rocca

«Cinema in Rocca», la rassegna che dal 5 al 25 agosto propone un viaggio verso il Trento Film Festival, è organizzata dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con il Trento Film Festival, il Coordinamento teatrale trentino, Cai e Sat di Riva del Garda, propone cinque serate per nove proiezioni.

