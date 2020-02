COMUNE RIVA DEL GARDA * RIAPERTO IL PARCHEGGIO EX CIMITERO: « DELIMITATA LA DIREZIONE E L’ORIENTAMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA TRAMITE BARRIERE NEW JERSEY »

Iniziati lunedì 3 febbraio, si sono conclusi nel ieri pomeriggio di lunedì 10 febbraio (in leggero anticipo sulle previsioni) i lavori di manutenzione al parcheggio Ex Cimitero, primo di una serie di interventi sui parcheggi sterrati della città. Da oggi martedì 11 il vicino parcheggio Ex 5 Maggio in via Sant’Anna, gratuito per la durata dei lavori, torna a pagamento.

L’intervento è stato eseguito in questo periodo dell’anno in considerazione della bassa stagione turistica e della chiusura di numerosi esercizi commerciali, così da limitare l’impatto sulla vita della città della chiusura di questo parcheggio.

I lavori sono partiti con la rimozione delle staccionate di legno, in gran parte in cattivo stato, per proseguire con la scarifica, la fresatura e la sistemazione del piano viario, la stesura e la rullatura di un nuovo sottofondo composto di inerte misto (dello spessore di circa 15 centimetri) e di un manto superficiale di ghiaino con misto granulare calcareo stabilizzato (dello spessore di circa 5 centimetri). Una volta concluso l’intervento, il parcheggio è stato riorganizzato con una delimitazione della direzione e dell’orientamento degli stalli di sosta tramite barriere New Jersey.

A seguire saranno sottoposti a un analogo intervento di manutenzione straordinaria i parcheggi sterrati all’ex Eca, in via Treviso e in via Venezia (missionari Verbiti), la cui pavimentazione è ugualmente soggetta a un periodico deterioramento e alla formazione di avvallamenti.