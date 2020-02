COMUNE RIVA DEL GARDA * ARCO – PUNTO BIMBI: « ATTIVATO DAL GRUPPO CROCE ROSSA BASSO SARCA DURANTE IL MERCATINO NATALIZIO »

Per il quarto anno il Gruppo Croce Rossa Basso Sarca ha attivato durante il mercatino natalizio e in collaborazione con l’Amministrazione comunale un Punto Bimbi al piano terra del municipio, a disposizione delle famiglie per cambiare o allattare il proprio bambino in uno spazio riscaldato e tranquillo. Con più di cento accessi nei tredici giorni di apertura, quest’anno si può parlare di una vera e propria esplosione.

Il Punto Bimbi, presidiato da due e in certi orari da tre volontari della Croce Rossa, è stato aperto in dicembre nei fine settimana del 7 e 8, del 14 e 15, del 21 e 22 e del 28 e 29, più martedì 24, giorno della vigilia; in gennaio il primo dell’anno e nel fine settimana del 4 e del 5. Gli accessi sono stati 108: 57 per il cambio del pannolino, 26 per giocare, 18 per l’allattamento e 7 per il pasto. Il giorno con il maggiore afflusso è stato domenica 29 dicembre, poi domenica 8 e domenica 15, e molto frequentato è stato anche sabato 28. L’orario di apertura è di cinque ore, dalle 14 alle 19.

Il gradimento del Punto Bimbi è sempre stato unanime e i volontari della Croce Rossa hanno ricevuto numerose attestazioni di riconoscenza. Gli accessi sono stati numerosi anche il primo anno, a Natale del 2016-Capodanno 2017, una novantina; poi meno, fino al punto più basso dell’anno scorso, quando furono circa la metà. Quest’anno il deciso incremento e il record.