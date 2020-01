COMUNE DI TRENTO * VISIONI D’EUROPA 2020: « APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO CHE PORTERà 20 GIOVANI TRENTINI ALLA QUARTA EDIZIONE DELLO EUROPEAN YOUTH EVENT »

Visioni d’Europa 2020, un percorso verso l’European Youth Event di Strasburgo. Sono aperte le iscrizioni al progetto che porterà 20 giovani trentini alla quarta edizione dello European Youth Event: il grande meeting che ogni due anni riunisce a Strasburgo 10.000 ragazzi e ragazze di tutti i Paese europei per confrontarsi sul futuro dell’Unione.

Per inviare la propria candidatura al progetto c’è tempo fino al 31 gennaio.

Quale futuro sognano i giovani per l’Europa? È questa la domanda fondamentale che anima lo European Youth Event, un grande evento organizzato ogni due anni a Strasburgo dal Parlamento europeo, in cui attraverso un ricchissimo programma di seminari, dibattiti e conferenze si possono intrecciare voci, esperienze e visioni sull’Europa provenienti da ogni angolo del continente. Una manifestazione nata nel 2012 e che ad ogni edizione vede la partecipazione di quasi 10.000 ragazzi e ragazze.

Come già accaduto nelle precedenti edizioni, al meeting non mancherà una rappresentanza trentina, selezionata grazie al progetto “Visioni d’Europa 2020”, promosso dall’ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento e dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e rivolto a venti giovani di età compresa tra i 18 e i 23 anni residenti o domiciliati nel comune di Trento, o frequentanti un corso di studio nel comune di Trento.

“Visioni d’Europa” non è solo un particolare viaggio organizzato, ma un percorso di preparazione e responsabilizzazione, volto a fare dei giovani partecipanti i porta voce di un territorio, che nell’apertura europea e transfrontaliera trova uno dei tasselli fondamentali della sua identità. Ecco perché il progetto partirà da lontano: dal paese di Pieve Tesino che nel 1881 diede i natali ad Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell’Europa. All’ombra del Museo realizzato nella sua casa natale, i ragazzi parteciperanno ad un weekend di formazione residenziale (dal 28 febbraio all’1 marzo), in cui avranno modo di confrontarsi con le principali sfide che l’Unione si trova oggi ad affrontare, dopo aver ascoltato la testimonianza e la visione europea di quegli statisti, che sulle macerie della seconda guerra mondiale videro nell’Europa unita una promessa di pace per il continente.

«Parliamo, scriviamo, insistiamo, non lasciamo un istante di respiro; che l’Europa rimanga l’argomento del giorno»: le parole di Alcide De Gasperi ispireranno quindi la seconda fase del progetto, in cui i partecipanti saranno chiamati a farsi divulgatori e ad alimentare il dibattito pubblico sulle questioni di rilievo europeo, progettando e organizzando con il supporto dei formatori tre eventi culturali aperti alla cittadinanza. Si potranno così raccogliere pensieri diversi e condividere stimoli e spunti preziosi da portare poi con sé a Strasburgo nella terza tappa del percorso. Dal 28 al 31 maggio, infatti, avrà luogo il viaggio di formazione che porterà finalmente allo European Youth Event 2020: un’occasione unica per conoscere le tante visioni locali che compongono lo sguardo europeo. Un’esperienza diretta dell’Europa da raccontare e mettere a disposizione della collettività: in primis degli studenti delle scuole medie/superiori, che al loro rientro i partecipanti incontreranno in un ciclo di interventi che segnerà il momento finale del progetto.

Per candidarsi a partecipare è necessario compilare, entro il 31 gennaio, l’apposito form online. La quota di partecipazione all’intero percorso, comprensivo di spese di viaggio e alloggio, è di 100 euro.