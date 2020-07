COMUNE DI TRENTO * VIABILITà: « VIA MACCANI A SENSO UNICO ALTERNATO NELLA NOTTE DI GIOVEDì 16 E  DI VENERDì 17 LUGLIO »

Via Maccani a senso unico alternato nella notte di venerdì e giovedì. Nella notte di giovedì 16 e di venerdì 17 luglio, indicativamente dalle 8 di sera alle 8 del mattino, via Maccani sarà a senso unico alternato per consentire i lavori di fresatura e asfaltatura legati alla costruzione della nuova pista ciclabile. Il tratto interessato dal provvedimento è quello compreso tra l’incrocio con via Maestri del Lavoro e la rotatoria in corrispondenza con la sede della polizia locale.