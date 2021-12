COMUNE DI TRENTO * TERZO SETTORE: « PRESENTATE LE CANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TERRITORIALE VAL D’ADIGE, IL15/12 LE VOTAZIONI »

16:45 - 13/12/2021

Terzo settore: presentate le candidature per la partecipazione al Tavolo territoriale Val d’Adige. Mercoledì le votazioni per gli ambiti con più di un candidato

Il Comune di Trento, con riferimento al Territorio Val d’Adige, ha sottoscritto con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme un protocollo operativo che prevede la costituzione di un Tavolo territoriale con il compito di raccogliere le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali, contribuire all’individuazione e all’analisi dei bisogni e formulare la proposta di piano sociale di comunità.

Nella composizione del Tavolo sono previsti sei rappresentanti del terzo settore trentino; due rappresentanti vengono designati da “Non profit network – CSV Trentino” e da Forum delle Associazioni Famigliari del Trentino mentre i restanti quattro vengono designati dalle stesse organizzazioni operanti sul territorio.

Per garantire un’adeguata rappresentanza in relazione all’ambito principale di attività, ogni ente poteva presentare la propria candidatura per massimo due profili legati alla fascia di età o alle caratteristiche dei propri utenti (bambini/adolescenti, giovani/adulti, anziani, disabili), indicando la scelta principale e la scelta secondaria.

Sabato 11 dicembre si sono chiusi i termini per la presentazione delle candidature, otto gli enti che si sono proposti. L’elenco delle candidature è pubblicato sul sito del Comune, assieme alle modalità di svolgimento della votazione, che riguarderà solo i profili 1 (bambini/adolescenti), 2 (giovani/adulti) e 4 (disabili), mentre non sarà necessaria per il profilo 3 (anziani) per il quale si è presentato un solo candidato.

La votazione si terrà in presenza, presso la sala polivalente della Circoscrizione Oltrefersina, in via della Clarina, 2, il giorno mercoledì 15 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00.