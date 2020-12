COMUNE DI TRENTO * STRADE GHIACCIATE: « PER EVITARE DI SOVRACCARICARE IL PRONTO SOCCORSO SI INVITA A MUOVERSI CON PRUDENZA  »

Strade ghiacciate, invito alla prudenza. La polizia locale segnale numerosi piccoli incidenti occorsi a persone che circolano senza essere adeguatamente attrezzati rispetto alle condizioni delle strade, ancora interessate dalle conseguenze delle nevicate dei giorni scorsi e dal ghiacco che si forma nelle ore più fredde.

Ricordando che fino al 4 gennaio sono in vigore i divieti e le restrizioni previste per la zona rossa, e che quindi gli spostamenti devono essere ridotti al minimo, l’invito alla cittadinanza è di muoversi con prudenza e fare particolare attenzione, anche per evitare di sovraccaricare il pronto soccorso dell’ospedale.