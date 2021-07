COMUNE DI TRENTO * SPETTACOLI: « CONTINUANO LE PROIEZIONI DEL “CINEMA IN MOVIMENTO”, PORTA ALCUNI TRA I TITOLI PIÙ INTERESSANTI DELLA CINEMATOGRAFIA INTERNAZIONALE »

Cinema in movimento, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Da Ravina a Martignano, da Povo a Cristo Re, film per tutti i gusti: animazione, commedia, dramma e thriller. Ingresso gratuito e prenotazione su eventbrite.it

Continuano le proiezioni del “Cinema in movimento”, che porta alcuni tra i titoli più interessanti della cinematografia internazionale degli ultimi anni (insieme ad alcune proiezioni proposte dal Trento Film Festival) in 21 location sparse sul territorio comunale. Sezione del grande cartellone di “Trento Aperta”, “Cinema in movimento” prevede 99 posti a sedere numerati per ogni proiezione. Per evitare assembramenti e garantire l’accesso sicuro agli spettacoli, anche alle fasce economicamente più deboli, gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online sul sito eventbrite.it. È possibile prenotare fin da subito tutti i film in calendario. In caso di maltempo, la proiezione verrà annullata. Ecco il programma dei prossimi giorni.

*

lunedì 5 luglio, ore 21.30

Piazzale Circoscrizione Ravina via Val Gola 2

Ema (dramma 102’)

Il film diretto da Pablo Larraín, segue la storia di Ema, giovane ballerina, che decide di separarsi da Gastón, il suo coreografo, dopo aver rinunciato a Polo, il figlio adottato che non sono mai stati in grado di crescere. I due non sono riusciti ad affrontare i traumi del ragazzo e hanno deciso di “riconsegnarlo” ai servizi sociali, non senza profondi rimorsi. Per le strade della città portuale di Valparaíso, la ragazza va alla ricerca disperata di storie d’amore che l’aiutino a superare il senso di colpa. Ma Ema ha anche un piano segreto per riprendersi tutto ciò che ha perduto.

martedì 6 luglio, ore 21.30

Parco Martignano via Albera

Un’altra vita (dramma 91’)

Un uomo cambia il proprio viso dopo un’operazione chirurgica. Come affronterà la vita dopo questa drastica trasformazione?

mercoledì 7 luglio, ore 21.30

Parco Duca d’Aosta, via G. Matteotti, 18

In viaggio verso un sogno (commedia 97’)

Un ragazzo affetto dalla sindrome di Down vuole diventare un campione di wrestling. Un piccolo criminale diventa il suo allenatore.

giovedì 8 luglio, ore 21.30

Giardino Massimiliano d’Asburgo (lungadige L. Braille, Cristo Re)

Dilili a Parigi (animazione 95’)

Due amici cercano di capire chi è che rapisce le ragazze di Parigi. Insieme vivranno una straordinaria avventura.

lunedì 12 luglio, ore 21.30

Giardino via Fermi

Jellyfish (dramma 101’)

Una ragazza costretta a scegliere tra le sue responsabilità e la nuova passione per la commedia.

martedì 13 luglio, ore 21.30

Piazzale Centro S. Vigilio, via don Dario Trentini, Mattarello

Il colpevole (thriller 85’)

Asger Holm è l’operatore telefonico di un servizio di emergenza. Un giorno deve affrontare un caso di criminalità estrema.

mercoledì 14 luglio ore 21.30

Piazzale Oratorio, via dei Rivi 1 a Povo

Luca + Silvana (sentimenti 59’)

In collaborazione con Trento Film Festival. In 35 anni Silvana a Bolzano ha avuto molti fidanzati, tutti immaginari. Quando Luca si presenta, con le sue lettere d’amore, lei è scossa, non è abituata ad essere corteggiata. Inizialmente lo rifiuta. Lui però non molla, la conquista con la sua gentilezza. Il loro è un amore imprevisto, c’è chi li guarda con sospetto, chi incuriosito, in pochi pensano veramente che tra i due possa esserci un legame profondo. Sognano di sposarsi e di vivere assieme, ma per chi ha la sindrome di Down non è così semplice.

giovedì 15 luglio, ore 21.30

Campo giochi Centro Valnigra, via Valnigra, 69

Ploi (animazione 83’)

Un pulcino di piviere di nome Ploi, per paura di volare, non riesce a migrare insieme alla sua famiglia verso i paesi più caldi.

Le singole schede informative dei film sono disponibili sia sul sito del Comune sia trentoaperta.it Le prenotazioni sono tutte sin d’ora attive su eventbrite.it