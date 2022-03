COMUNE DI TRENTO * SOPRAMONTE – PROVINCIALE 85: « INCROCIO PERICOLOSO, IN ARRIVO UNA ROTATORIA »

15.49 - lunedì 21 marzo 2022

Incrocio pericoloso a Sopramonte, in arrivo una rotatoria. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’opera che sarà realizzata nel 2023.

Stamattina la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo della rotatoria di Sopramonte sulla strada provinciale 85. Il progetto dell’opera, che sarà realizzata nella primavera del prossimo anno, è a cura del servizio Opere di urbanizzazione primaria.

La decisione di realizzare la rotatoria nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di sistemare un incrocio tra strade di valenza provinciale che di fatto attraversano l’abitato di Sopramonte creando situazioni di pericolo perché i veicoli in transito raggiungono velocità spesso elevate. La sistemazione dell’incrocio con circolazione a rotatoria, oltre a regolare il traffico, sarà funzionale infatti anche alla moderazione della velocità.

Il progetto prevede la costruzione di una rotatoria stradale di forma ovale da inserire nell’area dell’incrocio, che avrà un ingombro esterno pari a 25 per 28 metri, un anello dedicato al passaggio dei veicoli pari a 7 metri, un ulteriore anello pavimentato con porfido di larghezza pari a 2,5 metri e un’aiuola interna della larghezza di 6 metri e lunghezza di 10.

A seguito dell’intervento sarà necessario rettificare planimetricamente anche i marciapiedi e le aiuole esistenti lungo la sede stradale, con la demolizione e la ricostruzione di un tratto del muro di sostegno del parcheggio pubblico presente a valle della strada provinciale 85 e la conseguente riorganizzazione interna del parcheggio. In particolare saranno riposizionati l’ingresso e l’uscita, con la perdita di alcuni posti auto rispetto alla capienza attuale. Inoltre sarà necessario anche occupare la rampa stradale esistente a valle e realizzare un nuovo muro di sostegno.

Sulla via della val dei Molini e sulla provinciale 85 verranno realizzate delle aiuole spartitraffico per l’innesto e l’uscita dalla rotatoria. Per quanto riguarda le reti tecnologiche si prevede la posa di nuove caditoie per lo smaltimento delle acque bianche lungo la provinciale 85, da allacciare al collettore comunale esistente, lo spostamento di un palo dell’impianto dell’illuminazione pubblica e la posa di una nuova torre faro all’interno dell’aiuola centrale. Infine si prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica orizzontale e verticale nel tratto interessato dai lavori e la sistemazione a verde delle nuove aiuole.

Per la realizzazione dei lavori si rende necessaria l’occupazione di terreni di proprietà privata. L’ammontare complessivo della spesa risulta pari 390 mila euro.