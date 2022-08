COMUNE DI TRENTO * SERVIZIO CIVILE DIGITALE: « I “FACILITATORI” DOVRANNO AVERE TRA I 18 E I 28 ANNI, COMPENSO MENSILE DI 444 EURO »

11.11 - sabato 20 agosto 2022

Servizio civile digitale, il Comune cerca 12 giovani per aiutare chi è in difficoltà con le nuove tecnologie. Lavoreranno sul territorio per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online. L’iniziativa è finanziata dal Pnrr, la scadenza per le domande è il 30 settembre. I “facilitatori” dovranno avere tra i 18 e i 28 anni, il compenso mensile è di 444 euro

Hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni? Ti appassiona il mondo del digitale? Allora potresti essere uno dei 12 “facilitatori” che il Comune di Trento sta cercando per supportare le cittadine e i cittadini in difficoltà con le nuove tecnologie. L’iniziativa rientra nel programma di servizio civile digitale finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il progetto del Comune di Trento, risultato vincitore del bando ministeriale, prevede un servizio di facilitazione digitale sul territorio (circoscrizioni, biblioteche, poli sociali) della durata di dodici mesi per supportare cittadini e cittadine nell’accesso ai servizi online. Dodici operatori volontari tra i 18 e i 28 anni seguiranno un percorso di formazione specifico e collaboreranno con gli uffici comunali per comunicare i servizi digitali esistenti e facilitarne l’utilizzo attraverso sportelli di accompagnamento e proposte informative e formative per l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Nel dettaglio, saranno due gli ambiti in cui saranno impegnati i facilitatori: il progetto Cittadini/e Digitali InComune (per 8 operatori volontari) consiste in un servizio itinerante di accompagnamento destinato a chi ha difficoltà a districarsi con le nuove tecnologie. In collaborazione con il servizio Welfare e con il Decentramento, i facilitatori saranno a disposizione per attivare sul territorio momenti formativi o sportelli individuali per aiutare i cittadini ad utilizzare il digitale nella vita di tutti i giorni.

Il secondo progetto, ConosciAMO il digitale in città (per 4 operatori volontari) prevede che i facilitatori lavorino sul versante della comunicazione e della promozione dei servizi digitali esistenti nell’Amministrazione comunale (App, Mlol, sportelli online) in particolare in Biblioteca e all’Innovazione.

Gli operatori volontari avranno diritto a un’indennità mensile di 444 euro, al buono pasto, alla copertura assicurativa e a un attestato che certifica la partecipazione al programma e le competenze acquisite. Inoltre il periodo di servizio civile potrà essere riconosciuto per ottenere crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale e potrà essere valutato nei concorsi pubblici al pari del servizio prestato presso gli Enti Pubblici. Potrà anche essere riscattato ai fini pensionistici in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale.

Sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale

(link) è pubblicato il bando per la selezione degli operatori volontari, con scadenza 30 settembre 2022 alle ore 14. Nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito del Comune di Trento tutte le informazioni e i dettagli per la presentazione delle candidature ai singoli progetti.