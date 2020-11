COMUNE DI TRENTO * SERVIZI FUNERARI: « DA LUNEDì 9 NOVEMBRE E FINO A DIVERSE DISPOSIZIONI ACCESSO AGLI UFFICI SOLO SU APPUNTAMENTO »

Servizi funerari: accesso agli uffici solo su appuntamento. A partire da lunedì 9 novembre e fino a diverse disposizioni agli uffici del servizio Servizi funerari di via Madruzzo, 6 si accede esclusivamente previo appuntamento, che deve essere fissato:

• via telefono ai numeri 0461-884301 o 0461-884300 in orario di ufficio (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16, sabato e festivi dalle 8 alle 12, solo per assunzione di funerali)

• via e-mail scrivendo a

Sono ammessi al massimo due utenti per ciascun servizio funebre da ordinare, un solo utente per il disbrigo di ogni altra pratica.

È consentito l’accesso solo se la temperatura corporea (rilevata con termoscanner) è inferiore a 37,5° C e previa disinfezione delle mani con il gel collocato all’ingresso. È obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie e il mantenimento della distanza di sicurezza.

Restano in vigore le altre disposizioni organizzative già emanate.