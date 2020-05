COMUNE DI TRENTO * SERVIZI FUNEBRI – 4 MAGGIO: « PER L’ORGANIZZAZIONE E L’ACCESSO AGLI UFFICI è CONSENTITO AD UN SOLO UTENTE »

Per l’organizzazione dei funerali e per le pratiche strettamente connesse, l’accesso agli uffici è consentito a un solo utente per ciascun servizio da ordinare.

Per il disbrigo di tutte le altre pratiche, compresa la richiesta di informazioni, il contatto tra l’utenza e il personale avviene esclusivamente mediante telefono (0461884301 oppure 0461884300), fax (0461884487), e-mail (servizi.funerari@comune.trento.it), pec (servizi.funerari@pec.comune.trento.it). Eventuali appuntamenti vengono fissati telefonicamente.

È obbligatorio l’uso della mascherina ed è raccomandato l’uso del gel disinfettante per le mani collocato agli ingressi.

L’accesso alle camere mortuarie dell’ospedale Santa Chiara avviene solo per questioni urgenti e su appuntamento telefonico (0461 903219 e 329-0092318). Le camere mortuarie di via Giusti sono aperte da lunedì a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, domenica e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sono ammesse al massimo due persone in ciascuna camera mortuaria.

Il cimitero monumentale è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7 alle 18. I cimiteri periferici sono aperti dall’alba al tramonto.

Le cerimonie funebri si svolgono con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con l’invito ad astenersi dalla stretta di mano per le condoglianze. La chiusura del feretro avviene alla sola presenza degli addetti cimiteriali.

I funerali laici si tengono presso il cimitero monumentale e consistono in un commiato all’aperto davanti al colonnato nel quadrante sud.

Per quanto riguarda i funerali cattolici, nel caso di inumazione o tumulazione si tiene una breve celebrazione presso la fossa o il loculo, in caso di cremazione una breve celebrazione davanti alla Chiesa del Redentore nel quadrante nord del cimitero monumentale.

I funerali religiosi non cattolici si tengono presso il cimitero monumentale e consistono in una breve celebrazione davanti al colonnato nel quadrante sud oppure presso il luogo di sepoltura (fossa o loculo).

La tumulazione delle urne cinerarie, a richiesta dei congiunti, può essere accompagnata da un breve commiato o celebrazione religiosa.