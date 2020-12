COMUNE DI TRENTO * RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MOSTRA: « IN PRIMAVERA I LAVORI, 1.3 MLN IL COSTO DELL’INTERVENTO CHE DURERÀ UN ANNO E MEZZO »

Riqualificazione di piazza Mostra, in primavera i lavori. L’impresa Boccher si è aggiudicata l’appalto con un ribasso dell’8,863 per cento. Un milione e 300 mila euro il costo dell’intervento, che durerà un anno e mezzo.

Sarà l’impresa Boccher di Borgo Valsugana a eseguire i lavori previsti dal progetto di riqualificazione di piazza Mostra. L’impresa si è aggiudicata l’appalto, del valore di 1 milione e 500 mila euro, con un ribasso dell’8,863 per cento: i lavori, compresi gli oneri di sicurezza, costeranno dunque alle casse comunali 1 milione e 300 mila euro. Dieci le offerte presentate entro il termine del primo dicembre, ma sei di queste sono state escluse per anomalia. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del prezzo più basso. Il contratto con la ditta Boccher sarà formalizzato dopo le verifiche previste dalla procedura di gara.

I lavori, che inizieranno il primavera, dureranno un anno e mezzo e saranno eseguiti in fasi diverse, in modo da ridurre al minimo i disagi. Il cantiere interesserà dunque in tempi differenziati la strada e le diverse porzioni di piazza, con una tempistica che sarà comunicata nelle prossime settimane.

Dopo i lavori piazza della Mostra non sarà più un vuoto urbano, ma uno spazio armonico e ordinato, capace di dialogare tanto con il Castello del Buonconsiglio e le elementari Sanzio disegnate Adalberto Libera quanto con i negozi e le attività sul lato ovest. Tutto questo grazie al progetto dell’architetto Michele Andreatta, vincitore del concorso di progettazione bandito dall’Amministrazione comunale. Le tavole di Andreatta delineano tre nuclei: una piazza-salotto, affacciata sul Castello, con in bella evidenza il sarcofago romano oggi quasi invisibile. Uno spazio pedonale che attraversa via Bernardo Clesio in corrispondenza della porta San Vigilio e arriva, con una rampa del tutto sbarrierata, davanti alla porta San Martino, che dovrebbe diventare il nuovo ingresso del Castello. Infine, il terzo spazio, quello a ovest, con i 21 parcheggi per residenti lungo la strada di accesso, la postazione per il bike sharing, il marciapiede allargato per valorizzare le attività commerciali.

Il progetto propone un intervento anche su Piazza Raffaello Sanzio in modo da dare continuità e completezza all’intervento, ripristinando la sistemazione esterna originale. Si prevede di ampliare la zona pedonale davanti alla porta est delle scuole portando a raso dei marciapiedi la zona carrabile che conduce in via Torre d’Augusto. L’intero ambito prospiciente le scuole verrà ripavimentato in cubetti di porfido in maniera da unirlo all’area pedonale di via San Martino appena conclusa.

Per le pavimentazioni si prevede l’utilizzo di pietre locali come il Rosso Trento, il Verdello e il Porfido Trentino. I cordoli delle zone verdi sono stati concepiti come un nastro continuo in pietra, realizzato con blocchi monolitici in pietra massello Rosso Trento. Il progetto prevede il mantenimento delle alberature esistenti.