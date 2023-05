COMUNE DI TRENTO * PROTESTA NO TAV: SINDACO IANESELLI, « SONO VICINO AGLI AGENTI FERITI, A CUI VA LA MIA SOLIDARIETÀ »

17.11 - mercoledì 3 maggio 2023

La solidarietà del sindaco agli agenti feriti durante la protesta No Tav. Il sindaco Franco Ianeselli esprime la propria solidarietà agli agenti della polizia di Stato feriti lunedì primo maggio a Villazzano, durante la protesta No Tav. “La polizia in questo frangente ha un ruolo molto complesso – dichiara il sindaco – Da una parte gli agenti devono assicurare la possibilità di avviare il cantiere di un’opera che ha tutte le autorizzazioni previste e che è stata regolarmente appaltata. Dall’altro lato la polizia deve anche garantire ai cittadini il diritto di contestare e di manifestare il proprio dissenso. Per questo sono vicino agli agenti feriti, a cui va tutta la mia solidarietà. Mi auguro che in futuro la legittima protesta contro la circonvallazione ferroviaria non sfoci mai nella violenza”.