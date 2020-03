COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * CORONAVIRUS: « NEL FINE SETTIMANA SONO STATE 330 LE PERSONE CONTROLLATE E 5 QUELLE DENUNCIATE »

Coronavirus, altre cinque persone denunciate nel fine settimana. Si può uscire di casa solo per lavoro, salute e casi di necessità.

Continuano i controlli sul territorio della polizia locale per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni governative.

Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo sono state in totale 330 le persone controllate e 5 quelle denunciate ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Effettuati i controlli anche su 9 esercizi commerciali, in questo caso non è stato riscontrato alcun comportamento scorretto.

Continua anche il lavoro dell’Ufficio relazioni con il pubblico, che dalle 8 alle 20 risponde telefonicamente (0461 884453, 0461 884005 – n. verde 800 017615) e via mail (comurp@comune.trento.it) alle richieste di informazioni dei cittadini.

Varie le richieste, la maggior parte delle quali riguarda la possibilità o meno di uscire di casa e di conciliare attività programmate prima dell’emergenza con la situazione attuale.

L’Amministrazione comunale ribadisce che gli unici spostamenti da casa consentiti sono quelli per lavoro, motivi di salute o per stretta necessità.

La spesa in particolare va effettuata da una sola persona nel supermercato o negozio di alimentari più vicino al proprio domicilio. La disposizione vale anche per quanto riguarda il servizio di spesa on line, che è opportuno venga effettuata solo nel Comune di residenza.

Alcuni esercizi commerciali hanno attivato il servizio di consegna a domicilio, mentre per anziani e ammalati è al lavoro la rete di solidarietà dei servizi sociali sia a livello provinciale che comunale, grazie alla quale su richiesta le commissioni necessarie vengono svolte da volontari.