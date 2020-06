COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * CONTROLLI: « CHIUSO IL BAR JOYCE IN VIA TORRE VANGA, NON RISPETTAVA LE REGOLE DI SICUREZZA ANTI-COVID »

Chiuso il bar Joyce in via Torre Vanga. Non rispettate le regole di sicurezza anti-Covid.

Giovedì 18 giugno la polizia locale di Trento Monte Bondone, durante i controlli congiunti con la polizia di Stato mirati al contenimento della diffusione del Covid-19, svolti presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, ha rilevato alcune violazioni sulla mancata osservanza delle vigenti disposizioni all’interno del bar Joyce in via Torre Vanga.

Gli agenti intervenuti hanno accertato l’assenza del gel igienizzante all’interno dell’esercizio e il mancato utilizzo della mascherina da parte di un dipendente durante lo svolgimento dell’attività di somministrazione al tavolo.

L’esito del controllo si è concluso con una sanzione amministrativa di 400 euro e l’immediata chiusura provvisoria del bar per 5 giorni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19.

La misura, disposta per impedire la prosecuzione dell’attività, potrà essere trasformata dall’autorità competente, il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, nella sanzione accessoria corrispondente, per un massimo di 30 giorni.