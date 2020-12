COMUNE DI TRENTO * PIANO GIOVANI DI ZONA: « IN USCITA IL NUOVO BANDO, POSSONO PARTECIPARE ALLA PROGETTAZIONE RAGAZZI E GIOVANI DAGLI 11 AI 29 ANNI »

Piano giovani di zona Trento Arcimaga: in uscita il nuovo bando. I piani giovani di zona sono un’opportunità offerta ai giovani trentini per realizzare un progetto, un’idea, un percorso formativo, per attivare un quartiere, per sensibilizzare rispetto ad un tema, per fare un’esperienza.

Possono partecipare alla progettazione e ai progetti che da essa nascono ragazzi e giovani dagli 11 ai 29 anni.

Possono presentare progetti enti privati (associazioni, fondazioni, cooperative, comitati, comuni ed enti senza fini di lucro) e gruppi informali di giovani, che dovranno tuttavia far riferimento ad un’associazione o ad altro soggetto giuridicamente riconosciuto.

Il bando indica le priorità che devono guidare l’attività di progettazione:

• favorire la partecipazione e l’integrazione della fascia di età dagli 11 ai 18 anni

• mantenere e valorizzare reti di collaborazione con le associazioni, i gruppi giovanili, il mondo della scuola, l’università, il terzo settore e gli attori della cultura

• favorire lo sviluppo all’imprenditività, dando sostegno a progetti in cui i giovani si possano sperimentare nell’ottica di una futura prospettiva lavorativa

• promuovere la crescita dei giovani come cittadini attivi e responsabili.

Per partecipare basta leggere con attenzione il bando e il piano strategico giovani, pubblicati di www.trentogiovani.it e prendere contatto con i referenti tecnici organizzativi (Nadia Tomasi, n. tel. 0461 884247, pgz@comune.trento.it).

Tre i momenti formativi previsti, organizzati in diretta meet e in programma

• martedì 12 gennaio dalle 18 alle 19.30

• mercoledì 20 gennaio dalle 18 alle 19.30

• giovedì 28 gennaio dalle 18 alle 20.

La bozza di scheda progetto e la relativa scheda finanziara dovrà essere condivisa con i referenti tecnici organizzativi prima di compilare la scheda progetto e inviarla a servizio.culturaturismo@pec.comune.trento.it entro le ore 24 di martedì 16 febbraio.