COMUNE DI TRENTO * NUOVO DPCM: « BIBLIOTECHE CHIUSE DAL 5 NOVEMBRE, ATTIVI TUTTI I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE EROGATI A DISTANZA E ON-LINE »

Nuovo Dpcm, biblioteche chiuse da domani. Attivi tutti i servizi che possono essere erogati a distanza e online.

Le disposizioni contenute nell’ultimo DPCM per limitare la diffusione del Coronavirus in Italia prevedono anche la chiusura al pubblico delle biblioteche.

Per questo, a partire da domani, 5 novembre 2020, tutte le biblioteche e anche l’archivio storico del Comune di Trento saranno chiusi al pubblico. Resteranno attivi tutti i servizi che possono essere erogati a distanza e online: informazioni, consulenza, invio scansioni.

A breve sarà attivato il servizio di prestito dei libri a domicilio.