COMUNE DI TRENTO * NOMINE: « LORENZA MORESCO IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE, PRENDE IL POSTO DI CECILIA AMBROSI »

In servizio il nuovo segretario generale. Ha preso servizio questa mattina Lorenza Moresco, vincitrice del concorso pubblico per segretario generale del Comune di Trento.

Prende il posto di Cecilia Ambrosi, che ha lasciato l’Amministrazione comunale alla fine di settembre dell’anno scorso per assumere l’incarico di giudice del Tribunale amministrativo di Trento.

Lorenza Moresco, laureata in giurisprudenza, ha cominciato la sua carriera come funzionario al servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento nel 1990 e poi come conservatore del libro fondiario presso la Regione autonoma Trentino Alto Adige fino al 1993. Successivamente ha ricoperto gli incarichi di segretario reggente del Consorzio segretarile fra i Comuni di Bolbeno e Zuclo, segretario del Consorzio segretarile fra i Comuni di Cavareno e Amblar, segretario dei Comuni di Mori e Novaledo. Dal 2 febbraio 2009 era segretario generale del Comune di Riva del Garda.

Nell’augurare un buon lavoro al nuovo segretario, l’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a Franca Debiasi, vicesegretario generale e dirigente del servizio Risorse finanziarie, che in questi mesi ha garantito con impegno e professionalità la continuità dell’importante funzione di segretario comunale.